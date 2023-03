OVO JE SVIJET FAKUNDA KAMPACA! FIBA se oglasila zbog plejmejkera Zvezde - snimak od dva minuta i čestitka Argentincu!

FIBA je čestitala rođendan Fakundu Kampacu jednim zanimljivim snimkom.

Fakundo Kampaco proslavio je 32. rođendan u četvrtak. Kao poklon dobio je pobjedu Crvene zvezde Meridianbet protiv Baskonije u "Pioniru" i to u utakmici u kojoj je on bio najbolji i to tako što je meč završio sa samo tri poena. Sve što je uradio na parketu za tih 30 minuta bilo je u službi tima i ponekad statistika ne govori pravu sliku, kao što je bilo u tom duelu.