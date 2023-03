KAMPACO? NIJE OVO JOŠ NJEGOVO NAJBOLJE LICE! Duško dobio pitanje o Fakundu, pa se setio svega: "Šta sam vam tada rekao?"

Duško Ivanović pričao je o Fakundu Kampacu i njegovim partijama u posljednje vrijeme.

Izvor: MN PRESS

Fakundo Kampaco pruža fantastične partije u Evroligi od momenta kada je dobio dozvolu da debituje u elitnom takmičenju u dresu Crvene zvezde. Na četiri od sedam utakmica dao je preko 20 poena i izuzev duela protiv Panatinaikosa na svakom je bio iks faktor ekipe. Čak i protiv Baskonije kada je dao samo 3 poena, radio je nevjerovatne stvari na obe strane terena.

Protiv Valensije u "Pioniru" (92:73) ubacio je 15 poena, uz 7 asistencija i tri ukradene lopte. Po završetku tog susreta na konferenciji za medije novinari su pitali Duška Ivanovića da prokomentariše sjajne partije argentinskog plejmejkera. "Ja sam za Kampaca na početku, kada ste rekli da on igra dobro, rekao da će on tek da igra dobro. Sada vam kažem opet - on će tek da igra dobro. Nije ovo još njegovo najbolje lice", poručio je Ivanović.

Moraće argentinski as da nastavi sa ovakvim partijama i u preostala tri kola. Srpskom timu neophodne su sve tri pobjede da bi zadržao nadu za plej-of. "Potrebne su nam sve pobjede do kraja, morali smo da dobijemo Valensiju, inače bi sve bilo gotovo. Nije sve u našim rukama, ali mi moramo da se borimo, slijedi putovanje u Francusku i meč sa Asvelom", rekao je Kampaco.