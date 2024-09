Sagadin za MONDO: Partizan mogao da osvoji Evroligu, Zvezda može na F4!

Tokom karijere je mnogo radio sa mladim igračima i boli ga što ih ne vidi više u Evroligi. A što se tiče Zvezde i Partizana Zmago Sagadin za MONDO poručuje - oba tima mogu daleko!

Izvor: MN Press/Antonio Ahel/ATAImages

Crvena zvezda i Partizan su opet odradili prilično zvučan prelazni rok, doveli su neka velika pojačanja, a ove sezone ponovo navijači vječitih žele da vide velike rezultate u Evroligi. Prošle sezone su oba tima ostala "kratka" za doigravanje u evropskoj eliti, a u intervjuu za MONDO Zmago Sagdin ističe da ove godine ipak vjeruje da Srbija može da ima oba tima u plejofu Evrolige.

Nekadašnji trener Crvene zvezde i dugogodišnji stručnjak u brojnim klubovima u regionu istakao je da ponovo oba vječita rivala imaju zvučna imena u timu, kao i prošle sezone, ali da imena ne igraju.

"Defakto je tačno da su oba tima imala velike budžete i da su dovukli skupe igrače, ali imena ne igraju. Ne igraju ni imena ni prezimena, nego pametno selekcionirani, spremni, pripremljeni, motivisani igrači koji rade za sistem. Tu je puklo, jer su oba kluba imala po imenima stravično dobre timove ali na kraju rezultat nije ni približno bio adekvatan uloženom. Na drugoj strani, moja filozofija je uvijek bila da se napravi ili dobar rezultat ili da napraviš nekoliko mladih igrača i da ih gurneš u prvi plan. Ako ne napraviš rezultat, a ne izguraš ni nekoliko mladih igrača, onda nisi napravio ništa.To je onda bacanje novca. Prošla godina je po mom mišljenju bila porazna i za Zvezdu i za Partizan", počeo je svoju analizu predstojeće sezone u srpskoj košarci za MONDO Zmago Sagadin.

EVROLIGA? TO JE KATASTROFA ŠTA SE DEŠAVA!

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Prošle godine je Crvena zvezda imala Nikolu Topića, sada ćemo vidjeti da li će Andrej Kostić imati minutažu. Kod Partizana smo imali Tristana Vukčevića koji je usred sezone napustio tim, a sada su tu Aleksa Dimitrijević i Mitar Bošnjaković. Ipak, čini se da mladih igrača ima sve manje otkako je krenuo novi sistem takmičenja u Evropi,

"Ovo što se dešava na vrhunskom evropskom nivou, u Evroligi i u još nekoliko timova Evrokupa koji imaju visoku dimenziju to je katastrofa! Samo se sele ti velikani iz kluba u klub. Svi su oldtajmeri i idu ko im da više i samo se provlače po evropskim klubovima. To nije nikakva budućnost evropske košarke. A mladi? Mladi sada bježe u Ameriku, prije svega na koledž", ističe Sagadin.

Vjerovatno najvažnija vijest za evropsku košarku prethodnih nekoliko godina nije bila ni neki transfer ili to ko je osvojio Evroligu, već činjenica da je u NCAA dozvoljeno plaćanje košarkaša, da je ukinut limit koliko sati može da se trenira i da je to postala poluprofesionalna, ako ne i kompletno profesionalna liga.

"Sada je koledž počeo da plaća igrače. Kada je prije dvije godine pao ameterizam u NCAA za mene je to bio šokantno.. Pao je amaterizam, kao i ograničenje da može da se trenira deset sati nedjeljno. Tako da oni tamo mogu da budu profesionalci, da skoro uopšte ne idu u školu i da samo treniraju košarku, a uz to dobiju velike pare. Danas pametni roditelji talente iz Evrope ne šalju u klubove koji ih neće izgurati, gdje će sjediti na kraju klupe i nikada neće doći u prvi plan. Pametni roditelji sada šalju te srednjoškolce na koledž u Ameriku. Tamo će da završi školu, imaće plan ako mu ne uspije u košarci i zaradiće neki novac, da ima početni kapital, ako ne uspije da bude profesionalac", ističe Sagadin i naglašava da su evropski klubovi sami krivi za to što im se dešava.

"Za to su krivi evropski klubovi koji se više ne bave produkcijom. Niko više to ne radi! Vrhunski klubovi samo skupljaju igrače koji se sele po cijeloj Evropi i koji ne donose ništa. Kada tu ima rezultata tu ima i publike, ali kada nema onda se ljudi zasite tih stranačkih legija. To nije budućnost. Ne znam kad i ko će da napravi zaokret i vratiti se produkciji igrača i mladima. Da svake godine gurnu u prvi plan jednog ili bar dva igrača. To bi bilo ono što je neophodno evropskoj košarci. "

TOPIĆ I TRISTAN? NIJE DOBRO NI ZA KOGA!

Problem sa mladim igračima postoji i u ligama u regionu, a što se tiče nižih rangova tek tu nema mladih igrača. Da bi se to promijenilo hitno mora da se mijenja sistem, a jedan koji radi već postoji.

"Kod nas tu te niže lige veteranske. Neki veterani se rekreiraju, a klinaca nema jer niko time neće da se bavi. Da ih selekcionira, proizvodi, gurne, prati. Rješenje je da se napravi sistem kao u fudbalu. To je jedini mogući način, da se mali klubovi motivišu da stvore produkciju igrača. Da selekcioniraju, naprave, pripreme igrača i onda prodaju u veće klubove. Onda svi u tom lancu primaju novac. Da su ti mali klubovi zaštićeni da za svakog igrača kog proizvedu dobiju ozbiljnu paru, to bi jedino rješenje bilo. Inače niko više nije motivisan da pravi igrače, pa da mu neko sutra za bagatelu uzme tog igrača. To treba samo iskopirati i malo modifikovati fudbalski sistem i to je jedino rješenje za evropsku košarku", ističe iskusni slovenački stručnjak.

Prošle sezone smo vidjeli Nikolu Topića koji je odigrao prvu polusezonu za Megu, onda došao u Crvenu zvezdu, mučio se sa povredama i sada je u NBA. U NBA je tokom sezone iz Partizana otišao Tristan Vukčević, što nije nešto što je dobro za srpsku košarku.

"To su loše stvari koje se događaju, to nie dobro ni za koga. Pogotovo nije dobro za srpsku košarku, za nacionalni tim pošto ti igrači nisu tu, ne razvijaju se tu i niko ne zna da li će se probiti u NBA ili ne", ističe Sagadin.

ZVEZDA HOĆE KORAK VIŠE U EVROLIGI!

Vidi opis Sagadin za MONDO: Partizan mogao da osvoji Evroligu, Zvezda može na F4! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Što se tiče sezone koja je upravo počela, takmičarske godine za koju se spremaju Zvezda i Partizan Sagadin vjeruje da će rezultati biti bolji nego prošle godine. Došla su ozbiljna pojačanja, a što se tima koji je nekada vodio tiče Sagadin vidi kontinuitet.

"Crvena zvezda je zadržala kontinuitet, a to je vrlo važno i strahovito dobro. Zadržali su devet igrača od prošle sezone i to igrača koji su igrali. Prije svega su dovedena tri nova stranca, vraćeni su Kalinić i Dobrić koji su dosta upoznati sa tim sistemom. Uz to je zadržan trener. Zvezda ima kontinuitet i očekujem da nadgradi prošlogodišnju igru i rezultat i da će da ide na gore, prema vrhu Evrope. Ali jasno, neće proizvoditi ništa, mladi igrači ih sada ne interesuju. Oni traže vrhunski rezultat i sve je tome podložno da naprave bar korak, ako ne i dva više. Bar plej-of Evrolige, to ih zanima. Imaju šest stranaca, što je defakto pola tima", ističe Sagadin za MONDO.

PARTIZAN JE MOGAO DA OSVOJI EVROLIGU!

Vidi opis Sagadin za MONDO: Partizan mogao da osvoji Evroligu, Zvezda može na F4! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Partizan je zaista iznenadio sve, pa i Sagadina. Od prošlogodišnjeg tima u sastavu je ostao samo Balša Koprivica, doveden je komplet novi sastavu.

"Partizan je nov tim, to je tras-bum, tu nema nikakvog kontinuiteta osim Koprivice koji nije ni igrao. To je sve srušeno i sada se pravi jovo-nanovo. To ne garantuje ništa, ali će biti rezultata jer je Obradović velemajstor i to može da složi. To po mom mišljenju nije dobro, da se sve sruši i napravi sve novo. Za mene je to bilo šokantno, ali mislim da se Partizan stavio u poziciju da ko ne želi da igra za Partizan može da ide. Bilo je vrlo dobrih igrača koji su imali ugovore, a otišli su. Tako da to je za mene bilo iznenađujuće. Da su oni kojima je istekao ugovor otišli za većim novcem, to i razumijem. Ali ovi što su bili pod ugovorom, to me čudi. To su sve bili dobri igrači, a budućnost će da pokaže da li je ova promjena cijelog tima dobra i da li će dati neke rezultate."

Prošlogodišnja sezona bez trofeja i bez plejofa Evrolige nije nešto što se očekivalo u klubu, a samo godinu dana ranije slovenački stručnjak smatra da je Partizan bio rame uz rame sa najboljima u borbi za pehar.

"Oni su bili nezadovoljni rezultatom jer je godinu ranije Partizan bio blizu vrhu, čak kandidat za F4. Tada je Partizan po kvalitetu bio u egalu sa evropskim prvakom, da je prošao možda bi oni bili prvaci Evrope. Onda se očekivao napad na vrh. Ono što se desilo bilo je šokantno za njih i morali su nešto da urade. To je vrlo riskantno, da nema Obradovića rekao bih da će to da bude katastrofalna sezona, ali pošto je tu Obradović, najbolji trener Evrope i veliki majstor rekao bih da neće biti katastrofa. A da li će to doijneti rezultate? Vidjećemo, to piše u zvijezdama."

NA MLADIMA SVIJET OSTAJE... A TO NIKO NE RADI!

Izvor: MN PRESS

Poznat je bio tokom svoje dugogodišnje karijere kao trener koji je volio da radi sa mladima, da razvija nove talente i da ih ubacuje "u vatru". Sada kaže da svi pričaju o mladima, a sa njima niko ne radi. Da im se da šansa? Toga tek nema nigdje...

"Moja filozofija koja više nije u praksi je u osnovi produkcija. Deklarativno svi govore da svijet ostaje na mladima, a u praksi to niko ne radi više. Niko mladima ne daju šansu, da se razvijaju, da ih gurnu, pripreme, da stanu iza njih. To je katastrofalna situacija. Po meni mladi igrači donose energiju, dižu trenažni proces, donose agresivnost, brzinu... Sve to se može sa mladim igračima. Ovi stariji donose sigurnost, rutinu i kombinacija mladih i starih je dobitna kombinacija i morali bi svi klubovi tome da se vrate. Pogotovo jer ima mnogo utakmica i tu je mnogo prostora za mlade. Klubovi koji igraju u Evroligi bi mogli da puste mlade igrače makar desetak minuta da igraju. A onda u ABA ligi nek igraju mladi po 30 minuta, jer taj rezultat tokom sezone nije toliko bitan jer je na kraju u plejofu može sve da se okrene. Jednostavna je formula, zadovoljiš sve tako što razviješ mlade igrače i u glavnim utakmicama Evrolige daješ prostor ovima koje si skupo platio. Moja filozofia je bila produkcija, moja filozofija je bila da igra što više domaćih igrača koji žive dušom i telom za klub, a samo tamo gdje nastane rupa da uzmeš dva ili tri stranca. Ne razumem da Partizan ima devet stranaca, to nije moja filozofija. Ipak znam u praksi da će to svi da podrže ako će da da rezultat. Ako ne donese, onda će svi da pljuju i vrijeđaju, raspašće se tim na kraju sezone. Vjerovati u mlade i dati im šansu, to je ono što fali u Evropi, i to ubija evropsku košarku i još će više ubijati evropsku košarku, jer će sada masovno ići na koledže", upozorava Sagadin.

NEMOJTE KAO NBA, RADITE KAO ŽELJKO!

Vidi opis Sagadin za MONDO: Partizan mogao da osvoji Evroligu, Zvezda može na F4! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Fabrizio Andrea Bertani / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 7 / 7

Neće imati lak zadatak Željko Obradović ove sezone da sklopi tim od potpuno novih igrača, ali ključ je što se on i dalje pita za sve u Partizanu. Nažalost, u Evropi je to sve rjeđe i rjeđe.

"To je na treneru, jer jaki treneri vladaju timom, a ne da tim i da igrači vladaju sistemom. Jaki treneri mogu za mjesec dana da slože. To neće biti problem ni Partizanu, a kamoli Zvezdi. Tokom sezone bi trebalo da rastu i na kraju sezone kada bude najvažnije, ako su dobro pazarili i selekcionirali to bi moglo da donese rezultat. Po meni će Zvezdi sigurno donijeti rezultat, a nadam se i Partizanu. Ali nema mnogo trenera u Evropi da treneri vladaju timom. U mnogo evropskih klubova kao u NBA igrači imaju glavnu riječ, koliko se trenira, šta se igra... To je još jedan kovčeg u sanduku evropske košarke. Mnogo klubova više ne radi dva puta dnevno, ne trenira se puno, ne igra se brzo i agresivno, polako popušta odbrana, polako dolazi ta NBA košarka u Evropu. Znate da su u NBA više zaštićeni napadači, oni su pretvorili košarku u takmičenje ko će dati više poena. Za mene evropska košarka je bila mnogo kompleksniji sport, a ne samo takmičenje ko će dati više koševa. Za nas je uvijek bilo da odbrana pobjeđuje, odbrana i skok osvajaju prvenstva. Napad puni dvorane, donosi atraktivnost, ali odbrana pobjeđuje. Toga je sve manje u Evropi i za očekivati je da će već ove godine biti sve više koševa, sve će više da bude "stotki" po utakmicama. Za nekoliko godina, ako se nešto ne promijeni dramatično i u Evropi će biti 120-130 poena po meču. A to više nije košarka koju ja volim, za koju sam živio."

DVA SRPSKA TIMA U PLEJOFU? MOGUĆE JE!

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je prošle sezone mnogo zavisila od Miloša Teodosića, ali sada su dovedeni još neki igrači koji mogu u napadu da pruže mnogo. Ali ključne je da tu ima i dovoljno odbrane za velike rezultate.

"Ti napadački velemajstori su malo slabiji u odbrani, ali ako imaš previše izuzetnih napadača koji ne igraju odbranu onda si u problemu. Zvezda ima mnogo igrača i ne bi trebalo da ima problem da postavi na parket petorku koja stisne odbranu, a da onda ovi velemajstori u napadu zadrže prednost. Zvezda može da postavi igru tako da bude jako dobra odbrambeno, a da u napadu velemajstori mogu da reše sve situacije. Pogotovo sa Teodosićem i Kenanom, pa i Nedovićem. Da li Partizan to ima u ovom momentu? Ne znam, ne znam. A Zvezda ima potencijal i za napad i za odbranu. Ako hoćeš da napraviš rezultat u Evropi moraš da pobjeđuješ i u gostima, a u gostima samo sa napadom je to nemoguće. Moraš da imaš i odbranu, a kući još i ide uz publiku, tvoju dvoranu, koševe, ali u gostima je sve strano i ako nemaš odbranu ne možeš osim slučajno da dobijaš mečeve i zato ne možeš da imaš vrhunski tim", ističe Zmago Sagadin.

Što nse tiče Partizana, ključno je uspostaviti hemiju. Imena su tu, zvučna su i kvalitetna, ali kao što je navedeno na početku - ne igraju imena.

"Ipak treba napraviti hemiju, napraviti situaciju da oni funkcionišu kao tim, da igraju za tim, a ne za svoju statistiku. To Obradović svakako može i mislim da će mu uspjeti. Da podredi te pojedinačne ciljeve ciljevima i ambicijama kluba. Ti igrači po imenima imaju kvalitet da naprave dobar rezultat. Ako budu funkcionisali kao tim, a tu je potrebno majstorstvo Obradovića. Da iz toliko novih igrača napravi kompatibilan tim koji može da se nosi u Evropi."

Na kraju - možemo li da sanjamo dva srpska tima u plejofu Evolige?

"Ja očekujem to, mada sam očekivao to i prošle godine. Očekivao sam oba tima u deset ili u osam, a Partizan sam čak očekivao na Fajnal foru pošto je imao kontinuitet. Šta se desilo, desilo se. Evropa nije nikakav bauk, mislim da mogu oba tima bez problema da uđu u deset i ja se nadam da može bar jedan od njih da ode dalje. Nadam se za Zvezdu da bi sa dobrim selekcioniranjem, uz ostavljen tim od prošle godine da može i do Fajnal fora", zaključio je Zmago Sagadin za MONDO.

Crvena zvezda i Partizan su počeli sa pripremnim mečevima i uigravanjem timova, a navijači željno očekuju početak ABA lige i još više start u Evroligi. I dkeluje da i Grobari i Delije hoće nešto više - da svi sanjaju odlazak na Fajnal for!

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!