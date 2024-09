Molili smo igrače da dođu u halu, a nikad nisu došli! Željko Obradović u Partizanu ovo tri godine nije doživio

Željko Obradović otkrio detalj sa treninga Partizana koji ga je prijatno iznenadio.

Izvor: YouTube/X&O's CHAT

Trener KK Partizan Željko Obradović rekao je da je prvi put u aktuelnom mandatu na klupi crno-bijelih vidio da su sedmorica igrača ostala da vježbaju šut poslije treninga.

"Reći ću vam stvar zbog koje sam bio presrećan sad na treningu. Poslije prvog treninga sedam mladih srpskih igrača je ostalo da šutira, svi, kao i stranci. I na kraju su njih sedmorica ostala da šutiraju i da vam kažem, to mi se u prve tri godine u Partizanu nije dogodilo", rekao je on u podkastu "X&O's CHAT", u razgovoru sa Edinom Avdićem.

"Posvećenost. Bilo je nekih koje smo molili da dolaze kad je slobodan dan, a nikad nisu došli. Kako ćeš da postaneš šuter, tako što ćeš da treniraš na treningu kada ja završim, pa kada im dam 100 ubačenih, a oni padnu u nesvijest. Pa me pitaju zašto 100. A, sjećam se najboljih koje sam trenirao, da su svako jutro ulazili i ubacivali po 500 šuteva. I nema trenera koji to neće reći, niti velikih igrača koji neće reći da je to suština", dodao je on.

"Šut je nešto na čemu mora da se radi, mi smo uvijek imali dobre šutere kao zemlja koja voli košarku. Američki tim koji je osvojio zlato na Olimpijskim igrama je imao takve igrače. To je to i bez toga ne može... Uvijek kažem igračima 'Znam da sa vam dosadan jer ovo ponavljam, a možete da zamislite koliko sam sebi dosadan kada već 30 godina ponavljam? Ali moram, to je posao koji radim", zaključio je Obradović.