Zlatane, spremi novi ugovor za Jovića: Kamere snimile Ibru dok je Srbin blistao, nije mogao da se sakrije

Luka Jović dao je dva gola Interu, odveo Milan u finale i natjerao Zlatana Ibrahimovića da dobro razmisli i da spremi novi ugovor za srpskog napadača.

Luka Jović (27) odveo je Milan u finale Kupa Italije, dva puta je zatresao mrežu Intera u pobjedi svog tima (3:0) i pokazao šta sve zna i umije kada mu se pruži šansa. Trese mreže i šalje jasnu poruku svima u upravi kluba, posebno Zlatanu Ibrahimoviću koji ima najveći uticaj na sve to.

Kada je Jović po drugi put pogodio mrežu gradskog rivala cijeli stadion bio je na nogama, aplauzi za Jovića i veliko slavlje sa saigračima. Svi su ga opkolili da mu čestitaju. Nekoliko minuta poslije tog gola kamermani su u kadar stavili Zlatana Ibrahimovića. Zašto? Moglo je da se zaključi, suptilna poruka za legendarnog Šveđanina - da spremi novi ugovor za Jovića.

Joviću trenutni ugovor ističe 30. juna 2025. godine, dakle ima još nešto više od dva mjeseca do kraja saradnje sa Milanom, što znači da će postati slobodan agent i da će moći da bira gdje će. Šta on želi? Da ostane, to je i sam rekao više puta. Hoće li mu se želja ostvariti ili ne, biće poznato vrlo brzo. Njegovi golovi najbolja su poruka za sve one koji odlučuju.

Šta je Ibrahimović pričao o Joviću?

Novinari su u više navrata pitali Ibrahimovića o Joviću. Zlatan u klubu nema ulogu sportskog direktora, nego savjetnika vlasnika kluba, što najbolje govori o uticaju koji ima. Tako su ga pitali i tokom predstavljanja Kajla Vokera da li će da ostane. "Nema vijesti o Joviću, zavisi šta želimo da radimo. Radi odličan posao, trener je srećan sa njim. Vidjećemo šta će da se dogodi, potrebno je da razmislimo i da vidimo šta je u najboljem interesu kluba", rekao je Ibrahimović tada.

Luku Jovića su izbacili sa spiska igrača za Ligu šampiona, Milan je prošao dalje kao 13. na tabeli u novom formatu elitnog takmičenja, pa je onda izgubio u plej-ofu od Fejenorda. Umjesto Srbina je na spisku bio Tejmi Ejbraham. "Doveli smo igrače koji su nam nedostajali, falio nam je napadač, zato je Ejbraham došao. Žao mi je samo Jovića koji je bio višak na listi za Ligu šampiona, izvinjavam se", pričao je Zlatan, ali je jasno i tada bilo da jedno priča, a drugo radi. Vidjećemo šta će da odluči poslije dobrih partija Srbina u završnici sezone.