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Ibon Navaro: Crvena zvezda ne smije da potcijeni Široki

Ibon Navaro: Crvena zvezda ne smije da potcijeni Široki

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor Agencije
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Trener košarkaša Crvene zvezde Ibon Navaro očekuje da će predstojeća utakmica ABA lige protiv Širokog biti veoma zahtjevna, i dodao da njegovi igrači nikako ne smiju da potcijene hercegovačku ekipu.

Ibon Navaro: Crvena zvezda ne smije da potcijeni Široki Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde će u nedjelju od 13 časova, u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić", dočekati Široki, u utakmici šestog kola Grupe A prve faze regionalne ABA lige.

Oba kluba imaju po tri pobijede i jedan poraz - Crvena zvezda je prva na tabeli Grupe A, dok Široki zauzima četvrto mesto.

"Očekuje nas nimalo laka utakmica protiv tima koji je jedno od prijatnijih iznenađenja dosadašnjeg toka takmičenja u našoj grupi. Nemaju nikakav pritisak, igraju dobro. Ako ih potcijenimo ili slabije uđemo u meč, što je bio slučaj u nekim prethodnim mečevima ABA lige, možemo sebi da zakomplikujemo život. Očekujem da nastavimo da igramo sa istom energijom i pristupom kao na prethodne dvije utakmice", naveo je Navaro, a prenio sajt kluba.

Košarkaš Crvene zvezde Vojin Medarević rekao je da smatra da je za pobedu nad Širokim ključno da njegova ekipa čvrsto uđe u taj meč.

"Igramo protiv ekipe koja je dobro startovala ove sezone i koja će željeti da se pokaže u najboljem svjetlu u Beogradu. Igramo dobro, hvatamo ritam, ali ako uđete mekano u utakmicu i bez energije možete imati problema, što smo već vidjeli ove sezone. Pozivam naše navijače da dođu i pruže nam podršku u nedelju u 'Pioniru'", rekao je Medarević.

Ulaz na utakmicu biće besplatan za djecu mlađu od 14 godina.

(MONDO, agencije)

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Tagovi

KK Crvena zvezda ABA liga KK Široki Ibon Navaro

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