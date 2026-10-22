Široki je hit ABA lige: Tim sa Pecare protiv Slovaka traži četvrtu pobjedu

Meč Široki - Slovan igra se večeras u dvorani Pecara (20.00).

Izvor: HKK Široki

Košarkaši Širokog najprijatnije su iznenađenje u ABA ligi. Tim sa Pecare je u prvoj sezoni u ovom takmičenju nakon takmičarske godine 2013/2014. upisao tri pobjede u isto toliko utakmica. Prvu narednu priliku da nastave niz izabranici Marijana Bagarima imaće večeras (20.00) pred domaćom publikom protiv Slovana iz Bratislave, debitanta u regionalnom društvu.

"Na početku želim da čestitam svojim igračima na prethodnim utakmicama i velikim pobjedama. Ovaj početak je baš kao iz snova, dosta neočekivano i sa naše strane, ali mislim da smo to zaslužili svojim igrama. Nama je svaka nova utakmica dokazivanje. Što se tiče naredne utakmice, Slovan je nova ekipa u ABA ligi, vrlo su ozbiljni i dobro posloženi na svim pozicijama. Njihov trener Jakara ima iskustva u ovoj ligi. Odlična su šuterska ekipai dobro trče u tranziciji. Respektujemo svakoga i daćemo sve od sebe za još jednu pobjedu", riječi su Bagarića.

Dres ovog kluba, nakon čak osam godina u Širokom, nosio je Jure Zubac, koji se pred početak ove takmičarske godine vratio iz sarajevske Bosne.

"Prvo bih htio reći da je veliko zadovoljstvo vidjeti da smo na prvom mjestu. Idemo utakmicu po utakmicu, mene za Slovan vežu lijepa sjećanja jer je to moj bivši klub. Nadam se da ćemo nastaviti pozitivan niz pobjeda uz, vjerujem, punu Pecaru."

Podsjetimo, Široki je u prva tri kola porazio čačanski Borac (81:87), Cedevita Olimpiju (70:69) i FMP (66:78).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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