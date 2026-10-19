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Široki gubio, pa demonstrirao silu: Težak poraz Trebinjaca u "Pecari"

Široki gubio, pa demonstrirao silu: Težak poraz Trebinjaca u "Pecari"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Košarkaši Leotara imali prednost nakon prvog poluvremena, a onda potpuno potonuli.

KK Široki Izvor: ABA liga/KK Široki/Antonio Slišković

Košarkaši Širokog zabilježili su drugi trijumf u Ligi BiH (imaju i jedan poraz), i to nakon preokreta. Gubili su u prvom poluvremenu od Leotara pred domaćom publikom, a onda su u nastavku "namjestili nišanske sprave" i došli do ubjedljivog trijumfa.

Bio je ovo prvi poraz Trebinjaca u domaćem prvenstvu.

ŠIROKI - LEOTAR 77:59 (18:14, 13:23, 29:10, 17:12)

Širokobriježani su bolje otvorili meč i uvodnih 10 minuta riješili u svoju korist (18:14), nakon čega je uslijedio veliki pad u igri. Iskoristili su to gosti da do poluvremena preokrenu rezultat i na poluvrijeme odu sa šest poena prednosti.

Ipak, u trećoj četvrtini domaći su se razigrali, postigli 29 poena, a rivalu prepustili svega 10. Ta razlika bila je odlučujuća i prelomna u ovom susretu, a igrači Leotara nisu uspjeli da se oporave i na kraju su upisali težak poraz.

I u posljednjem kvartali Široki je bio bolji i na kraju slavio 77:59.

Tajler Person bio je najefikasniji u timu pobjednika sa 16 poena i šest asistencija, a Džošua Ola-Džozef ubacio je 11. Leotar je imao četvoricu igrača sa dvocifrenim učinkom - Ognjen Petronijević postigao je 14 poena, Džar Džouns 12, a Kari Brodvej i Vuk Bojanić po 10.



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Tagovi

Košarkaška liga BiH KK Široki KK Leotar

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