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Crvena zvezda preuzela prvo mjesto u Evroligi u dvije kategorije: Sada je čeka pakleni novembar

Crvena zvezda preuzela prvo mjesto u Evroligi u dvije kategorije: Sada je čeka pakleni novembar

Autor Nemanja Stanojčić Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je poslije dvije odlične partije u duploj evroligaškoj nedjelji došla na vrh elitnog takmičenja.

Po čemu je Crvena zvezda najbolja u Evorligi Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je u duploj evroligaškoj nedjelji upisala dvije ubjedljive pobjede. U Areni je prvo pobijedila Makabi (100:78), pa je potom pao i Bajern iz Minhena (103:73). Upravo su ta dva sjajna rezultata donijela i pomak ekipi.

Na stranici "Clutch data" koja se bavi naprednom statistikom i podacima u Evroligi je tim Ibona Navara sada preuzeo prvo mjesto. Najbolji je tim u defanzivi i po net rejtingu (razlika između ofanzivnog i defanzivnog rejtinga).

Zvezda je tako prva u ta dva segmenta, ima "+12.4" kada je net rejting u pitanju, dok je prva po defanzivi. Po net rejtingu su iza nje Real Madrid i Panatinaikos, dok su po odbrani iza nje Panatinaikos i Fenerbahče. Po ofanzivnom rejtingu je trenutno na 14. poziciji. Zvezda je tako napravila najveći skok, za +5.9 u net rejtingu, dok je Panatinaikos zabilježio najveći pad za -6.3. Najviše zbog ubjedljivog poraza od Efesa (83:68).

Koloko promijenio Zvezdu

Zvezda je i prije dolaska Kristijana Koloka bila u vrhu kada je defanziva u pitanju, ali je sa njim to sada još bolje. Reket je "zaključan", donosi blokade, zaštitu obruča, dok je u isto vrijeme veoma dobar i u napadu. Bio je ta karika koja je nedostajala ekipi.

"Očigledno je da je Koloko igrač koji nam je falio. Sjajno je što smo imali mogućnost da dovedemo takvog igrača. I prije njega je ova ekipa radila tri mjeseca, on je dodao dodatni sjaj i ovo je tek početak ovog tima", rekao je Ibon Navaro.

Šuteri su proradili, ko ima prednost?

U prethodna dva meča je Zvezda "sipala" sa svih strana, proradili su šuteri. Svi su bili raspoloženi, Džered Batler i Tajson Karter prvenstveno. Kris Džouns je dirigovao sa pozicije pleja. Sa krila je pogađao Džordan Nvora, u reketu je sjajan bio Čima Moneke. Sve je bilo gotovo perfektno. Zato je period koji slijedi od velikog značaja za crveno-bijele.

Jedan od odgovora koji se čeka od trenera Navara jeste i ko ima prednost kada je drugi centar u pitanju. Jasno je da je Koloko startna "petica" i da će Džonatan Motli i Ebuka Izundu da se bore za tu poziciju. Kome će španski stručnjak dati prednost?

Šta čeka Zvezdu u novembru?

Crvena zvezda je u prvih devet utakmica šest igrala kod kuće i sada je čeka serija gostovanja. U novembru će četiri od pet mečeva u Evroligi igrati na strani. Biće to pravi test za tim Ibona Navara, da vide svoje domete.

Ovako izgleda raspored crveno-bijelih u novembru:

  • 6. novembar Olimpijakos - Crvena zvezda (20.15)
  • 12. novembar Real Madrid - Crvena zvezda (21.00)
  • 17. novembar Armani - Crvena zvezda (20.30)
  • 20. novembar Barselona - Crvena zvezda (20.30)
  • 24. novembar Crvena zvezda - Virtus (19.00)

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Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Evroliga

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