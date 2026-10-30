Panika u Pireju pred dolazak Zvezde: Čeka se konačna odluka

Olimpijakos u problemima pred dolazak Crvene zvezde, Žan Montero će morati na operaciju.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Košarkaši Crvene zvezda nalaze se u naletu u Evroligi nakon dvije ubjedljive pobjede protiv Makabija i Bajerna, a u narednom kolu čeka ih jedan od favorita za trofej, ekipa Olimpijakosa. Ipak, posao će im biti olakšan, pošto Jorgos Barcokas ima velikih problema sa povredama igrača. Da stvar bude gora, postoji šansa da najveće ljetošnje pojačanje crveno-bijelih, Žan Montero mora na operaciju.

Kako prenosi grčki "Sport24", Montero je pretrpio povredu meniskusa koljena i moguće je da će biti podvrgnut artroskopskoj operaciji.

On je već neko vrijeme u procesu oporavka, ali dosadašnje metode nisu dale očekivane rezultate, pa se razmatra o novim koracima. Ukoliko bi se odlučio za operaciju, predviđeno vrijeme za povratak na teren je oko mjesec dana.

Ove sezone, Žan Montero u Evroligi bilježi prosječno 15,5 poena, 3,5 skokova i 4,5 asistencija na šest odigranih utakmica. U prvih osam kola, Olimpijakos je ostvario šest pobjeda i pretrpio dva poraza, a prije meča sa Zvezdom će odigrati protiv Olimpije iz Milana.

Šta je sa ostalim igračima?

Tajler Dorsi je i dalje suspendovan i on se neće vraćati u tim, dok Jorgos Barcokas dobija dva jako važna pojačanja za mečeve sa Olimpijom, a onda i Crvenom zvezdom. Nikola Milutinov i Evan Furnije bi trebalo da se nađu među 12 igrača.

"U ovom momentu moguće je da će se Milutinov i Furnije vratiti. Vidjećemo takođe da li će Končar biti u 12 igrača. To su dvije ili tri situacije koje ćemo riješiti, ali bilo kako bilo moramo da igramo kao Olimpijakos", rekao je Jorgos Barcokas pred duel devetog kola.

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