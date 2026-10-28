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Desetkovani Olimpijakos srušio Bešiktaš i Dušana Alimpijevića

Desetkovani Olimpijakos srušio Bešiktaš i Dušana Alimpijevića

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Olimpijakos nastavlja sa sjajnim igrama u Evroligi ove sezone. Sada su savladali Bešiktaš iako su im nedostajali Nikola Milutinov, Tajler Dorsi, Evan Furnije i Žan Montero.

desetkovani olimpijakos dobio besiktas Izvor: MN PRESS

Nezaustavljiv je Olimpijakos! Iako su bili bez velikog broja ključnih igrača izabranici Jorgosa Barcokasa savladali su Bešiktaš na gostovanju 81:73.

Meč je bio jako neizvjestan, polako je uspio da se odlijepi u prvom poluvremenu gostujući tim, ali je na startu posljednje četvrtine prišao na 61:60 Bešiktaš, pa i da izjednači i povede 68:67. Ipak na kraju je došao do pobjede Olimpijakos.

Iako nije bilo Nikole Milutinova, Tajlera Dorsija, Žana Montera i Evana Furnijea imao je na koga da se osloni crveno-bijeli tim iz Pireja. Saša Vezenkov je imao 16 poena i 5 skokova, Tajrik Džouns 16 poena i 4 skokova, Donta Hol 14 poena i 6 skokova, a Vord je dodao 14 poena i po 5 skokova i asistencija. Sa druge strane Nouel je imao 15, Dehulijus 12, Morgan 11, a Birsen 10 poena.

Bez Vase do pobjede

Izvor: MN PRESS

Hapoel Tel Aviv je rutinski savladao Anadolu Efes u Bugarskoj na "svom" terenu. Bilo je 118:88 u meču bez Vasilija Micića. Antonio Blejkni je briljirao sa 35 poena, Den Oturu je imao 20 uz 5 skokova, a Elajdža Brajant 16 uz čak 12 asistencija. German i Bruno Kaboklo su dodali 14 i 13. Kod Efesa Džordan Lojd je dao 19, Santi Husta je imao 15, a Metju Strazel 12 poena.

(MONDO)

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Trinkijeri na srpskom viče na Vezenkova
Izvor: EUroleauge tv
Izvor: EUroleauge tv

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KK Olimpijakos KK Bešiktaš Evroliga

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