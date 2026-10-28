Kristijan Koloko priznao je da nije znao da će se naći u startnoj petorci Zvezde i da je već vidio šta je razlika u evropskoj košarci.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je zabilježila laku i ubjedljivu pobjedu protiv Makabija (100:78) u Evroligi. Ujedno je taj meč bio i debi za novog centra Kristijana Koloka koji je ostavio veoma dobar utisak na obje strane terena. Pokazao je da može da bude od velikog značaja za cijeli tim.

"Odigrali smo dobar meč, lijepo je početi pobjedom, dopala mi se publika. Dali su nam energiju, posebno u prvom poluvremenu. Bilo je uzbudljivo. Osjećao sam se dobro. Doduše, u jednom momentu, negdje na sredini meča sam osjetio umor. Bio je ovo prvi meč za mene poslije dužeg vremena, odradio sam samo jedan trening. Radim na tome da se vratim u pravu fizičku formu. Uvjeren sam da će od sada ići samo nabolje", rekao je Koloko za "Meridian sport".

Vidi opis "Iskreno, nisam znao da ću biti starter": Koloko otkrio šta ga je najviše iznenadilo u Zvezdi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Chris Graythen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Debitovao je u evropskoj košarci i odmah imao priliku da vidi u čemu je razlika.

"Imam utisak da je ovdje svaki posjed važan, igra je nešto fizički zahtjevnija. Prilikom postavljanja blokova i igre u piku može da se igra sa malo više kontakta. Prva mi je utakmica, vjerujem da ću sve više učiti o evropskoj košarci kako vrijeme bude odmicalo. Saigrači su mi rekli samo da izađem na teren i budem ono što jesam, nisu htjeli da me opterećuju instrukcijama. Rekli su mi da igram svoju igru, da budem opušten i radim ono što trener traži."

"Nisam znao da ću biti starter"

Vidi opis "Iskreno, nisam znao da ću biti starter": Koloko otkrio šta ga je najviše iznenadilo u Zvezdi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Priznao je snažni centar da je i njega iznenadilo to što se našao u startnoj petorci.

"Iskreno, nisam znao da ću početi meč. Neposredno pred početak utakmice mi je pomoćni trener prišao i rekao da sam u startnoj petorci. Samo sam rekao 'dobro'. Imali smo trening u ponedjeljak, pa u utorak šuterski trening gdje smo prošli kroz određene stvari. Rekao mi je da se držim onoga što smo trenirali, da se ne plašim i da će sve biti u redu. Uvijek želiš da počneš pobjedom, slavili smo pred našim navijačima, u Evroligi i uzbuđen sam zbog toga."

"Telefon mi je eksplodirao"

Vidi opis "Iskreno, nisam znao da ću biti starter": Koloko otkrio šta ga je najviše iznenadilo u Zvezdi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Saigrači su bili tu da mu pomognu i na tome im je veoma zahvalan.

"Najviše su mi pomogli Odželej, Izundu i Motli. Igramo na istoj poziciji, pa pokušavaju da mi pomognu da se što lakše prilagodim. Naravno, pomogli su i bekovi jer se igra dosta u 'pik en rolu' i potrebno je da se upoznamo. Ono što se takođe izdvaja su navijači, to je potpuno drugačije. U NBA možda nešto može da se doživi u plej-ofu kada se publika uključi u meč, ali ne u regularnoj sezoni. Rekao bih da u Beogradu imamo jedne od najboljih, ako ne i najbolje navijače na svijetu."

Kada je postalo zvanično da dolazi u Zvezdu, telefon mu je "eksplodirao" od poruka.

"Kad sam potpisao ugovor, privatne poruke su mi bukvalno eksplodirale, telefon je poludio te večeri kada je objavljeno da dolazim. To je uzbudljivo. Kao igrač uvijek želiš da odeš negdje gdje te ljudi žele i to je bio jedan od razloga što sam odlučio da dođem. Pričao sam i sa trenerom i uvijek želiš da budeš tamo gdje si poželjan. Prija mi ova atmosfera, navijači daju dodatnu energiju. Čak i kada sam osjetio umor, pogledao sam ka tribinama i dobio snagu, to mi se sviđa", zaključio je Koloko i dodao da se nije čuo sa Kvinsijem Milerom.!

(Meridiansport/MONDO)