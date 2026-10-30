Jorgos Barcokas pred Milano i Crvenu zvezdu: Vraćaju se Nikola Milutinov i Evan Furnije, a možda zaigra i NBA pojačanje

Jorgos Barcokas je otkrio da bi već na meču sa Olimpijom iz Milana neki igrači mogli da se vrate u tim Olimpijakosa, što znači da će sasvim sigurno zaigrati naredne nedjelje protiv Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Olimpijakos je trenutno desetkovan, ali je i bez Tajlera Dorsija, Nikole Milutinova, Žana Montera i Evana Furnijea uspio da pobijedi Bešiktaš. Sada će igrati sa Olimpijom iz Milana, pa će zatim igrati sa Crvenom zvezdom u Atini A kakva je situacija sa odsutnima pred te mečeve?

Jorgos Barcokas je otkrio da se suspendovani Tajler Dorsi i Žan Montero sigurno neće vraćati za narednu utakmicu. Ipak izgleda sigurno da će Nikola Milutinov, Evan Furnije, pa i NBA pojačanje Džon Končar igrati na meču sa Zvezdom naredne nedjelje. Možda se vrate i za Olimpiju iz Milana u petak.

"Olimpija je bila u Atini prije dva dana i pošto su igrali sa Panatinaikosom faktor energije će biti jako bitan. Bitno je da ostanemo svježi pošto inmamo dosta igrača koji su odsutni, pogotovo spolja. Bitno je da pristupimo meču ozbiljno kao i uvijek. Olimpija nije uzela mnogo pobjeda ali je tim koji je talentovan, iskusan i ima sjajnog trenera. To što su sa Panatinaikosom igrali na jedan posjed pokazuje na kom su nivou.

U ovom momentu moguće je da će se Milutinov i Furnije vratiti. Vidjećemo takođe da li će Končar biti u 12 igrača. To su dvije ili tri situacije koje ćemo riješiti, ali bilo kamo bilo moramo da igramo kao Olimpijakos", rekao je Jorgos Barcokas.

Što se tiče pobjede nad Bešiktašom istakao je da je jako zadovoljan grčki trener jer je uprkos svim problemima njegov tim izašao kao pobjednik.

"Naravno da smo zadovoljni. Nijedna evroligaška utakmica nije laka, pogotovo na gostovanju s obzirom na situaciju sa kojom se suočava naš tim sa igračima koji nedostaju. To što je Bešiktašu nedostajalo nekoliko igrača nama je olakšalo. Mislim da smo igrali dobru odbranu, bili smo fokusirali i pokazali da smo takmičarski nastrojeni i da igramo da pobijedimo. Jako bitna pobjeda za nas", rekao je on.

(MONDO)

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