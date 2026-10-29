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Čima Moneke: "Svima svaka čast, ali Kristijan Koloko... Bože dragi kakav igrač!"

Čima Moneke: "Svima svaka čast, ali Kristijan Koloko... Bože dragi kakav igrač!"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Čima Moneke je poslije meča sa Bajernom istakao da mu je jako drago što igra sa Kristijanom Kolokom i jer ga trenira Ibon Navaro.

cima moneke kristijan koloko kakav igrac Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Crvena zvezda je razbila Bajern sa 30 razlike na svom terenu 103:73 i tako upisala pobjedu koja ju je digla u vrh tabele Evrolige, a jedan od najboljih na terenu bio je Čima Moneke. Nigerijski krilni centar je bio najefikasniji u svom timu, a on je pohvalio cijelu ekipu. Istakao je da je u njegovom mandatu u Crvenoj zvezdi ovo najbolji meč.

"Srećam sam, Ovo je najbolja utakmica koju je ovaj tim odigrao otkako sam ovdje. Moramo ovakvi da budemo stalno. Svakome svaka čast, ali Koloko... Bože dragi. Drago mi je da je kod nas", rekao je Čima Moneke. 

Nakon toga je imao samo riječi hvale za trenera Ibona Navara i istakao da se čudi što ranije nije počeo da radi na najvišem nivou. 

"On zna igru, shvata igru i trebalo je da bude evroligaški trener odavno. On zna sve o košarci, uživanje je igrati za njega. Prošli meč je bio dobar, ali ovo je utakmica koju sam čekao", rekao je Moneke. 

Oglasio se i Koloko

Kristijan Koloko koga je nakon meča hvalio i Vlade Đurović istakao je da se osjeća sjajno i da ga je ekipa vrlo brzo prihvatila. 

"Osjećam se sjajno, uvijek je odlično pobijediti kod kuće. Energija je sjajna, ovo je dobra utakmica. U drugom poluvremenu su imali malu seriju, ali igrali smo istim intenzitetom.Mislim da su me momci prihvatili. Mislim da je to dobra grupa ljudi i srećan sam što sam tu", istakao je poslije meča. 

(MONDO)

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Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

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KK Crvena zvezda Evroliga

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