Tabela Evrolige poslije Zvezdinog demoliranja Bajerna: Kreće na dug put po Evropi iz vrha

Crvena zvezda dominantno pobijedila i Bajern poslije Makabija, pokazujući sjajnu formu pred teške izazove.
Crvena zvezda pregazila je Bajern u Beogradskoj areni ovog četvrtka, kao što je i u utorak razbila Makabi. Dominantnim trijumfima, ekipa Ibona Navara ostvarila je skor 6-3 i potpuno iskoristila domaći teren pred seriju teških gostovanja.
Sa vraćenim samopouzdanjem poslije bolnog poraza od Partizana prošle nedjelje i sa šest pobjeda u posljednjih sedam kola, Zvezda je i dalje tim iz "plej-of" zone. Na skoro četvrtini sezone, jako dobro prolazno vrijeme ekipe Ibona Navara.
Zvezdu sada očekuje pakleno težak raspored od četiri uzastopna gostovanja evropskim velikanima, kao i čak sedam gostovanja u narednih osam kola.
- Olimpijakos - Zvezda (6. novembar)
- Real - Zvezda (12. novembar)
- Armani - Zvezda (17. novembar)
- Barselona - Zvezda (20. novembar)
Naredni meč kod kuće crveno-bijeli će u Evroligi odigrati za malo manje od mjesec dana, protiv Virtusa 24. novembra, a poslije toga opet kreće u seriju gostovanja:
- Fenerbahče - Zvezda (3. decembar)
- Valensija - Zvezda (10. decembar)
- Panatinaikos - Zvezda (16. decembar)
Istovremeno, crveno-bijele može samo da raduje to što kreću na ovu turneju u velikoj formi.
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Bonus video:
(MONDO)