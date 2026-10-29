Tabela Evrolige poslije Zvezdinog demoliranja Bajerna: Kreće na dug put po Evropi iz vrha

Crvena zvezda dominantno pobijedila i Bajern poslije Makabija, pokazujući sjajnu formu pred teške izazove.

Izvor: MN Press/flashscore

Crvena zvezda pregazila je Bajern u Beogradskoj areni ovog četvrtka, kao što je i u utorak razbila Makabi. Dominantnim trijumfima, ekipa Ibona Navara ostvarila je skor 6-3 i potpuno iskoristila domaći teren pred seriju teških gostovanja.

Sa vraćenim samopouzdanjem poslije bolnog poraza od Partizana prošle nedjelje i sa šest pobjeda u posljednjih sedam kola, Zvezda je i dalje tim iz "plej-of" zone. Na skoro četvrtini sezone, jako dobro prolazno vrijeme ekipe Ibona Navara.

Zvezdu sada očekuje pakleno težak raspored od četiri uzastopna gostovanja evropskim velikanima, kao i čak sedam gostovanja u narednih osam kola.

Olimpijakos - Zvezda (6. novembar)

Real - Zvezda (12. novembar)

Armani - Zvezda (17. novembar)

Barselona - Zvezda (20. novembar)

Naredni meč kod kuće crveno-bijeli će u Evroligi odigrati za malo manje od mjesec dana, protiv Virtusa 24. novembra, a poslije toga opet kreće u seriju gostovanja:

Fenerbahče - Zvezda (3. decembar)

Valensija - Zvezda (10. decembar)

Panatinaikos - Zvezda (16. decembar)

Istovremeno, crveno-bijele može samo da raduje to što kreću na ovu turneju u velikoj formi.







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Pogledajte 00:27 Zvezda pregazila Makabi u Areni Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)