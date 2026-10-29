logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tabela Evrolige poslije Zvezdinog demoliranja Bajerna: Kreće na dug put po Evropi iz vrha

Tabela Evrolige poslije Zvezdinog demoliranja Bajerna: Kreće na dug put po Evropi iz vrha

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda dominantno pobijedila i Bajern poslije Makabija, pokazujući sjajnu formu pred teške izazove.

zvezda skocila na tabeli poslije demoliranja bajerna Izvor: MN Press/flashscore

Crvena zvezda pregazila je Bajern u Beogradskoj areni ovog četvrtka, kao što je i u utorak razbila Makabi. Dominantnim trijumfima, ekipa Ibona Navara ostvarila je skor 6-3 i potpuno iskoristila domaći teren pred seriju teških gostovanja.

Sa vraćenim samopouzdanjem poslije bolnog poraza od Partizana prošle nedjelje i sa šest pobjeda u posljednjih sedam kola, Zvezda je i dalje tim iz "plej-of" zone. Na skoro četvrtini sezone, jako dobro prolazno vrijeme ekipe Ibona Navara.

Zvezdu sada očekuje pakleno težak raspored od četiri uzastopna gostovanja evropskim velikanima, kao i čak sedam gostovanja u narednih osam kola.

  • Olimpijakos - Zvezda (6. novembar)
  • Real - Zvezda (12. novembar)
  • Armani - Zvezda (17. novembar)
  • Barselona - Zvezda (20. novembar)

Naredni meč kod kuće crveno-bijeli će u Evroligi odigrati za malo manje od mjesec dana, protiv Virtusa 24. novembra, a poslije toga opet kreće u seriju gostovanja:

  • Fenerbahče - Zvezda (3. decembar)
  • Valensija - Zvezda (10. decembar)
  • Panatinaikos - Zvezda (16. decembar)

Istovremeno, crveno-bijele može samo da raduje to što kreću na ovu turneju u velikoj formi.



Standings provided by Sofascore

 Bonus video: 

Pogledajte

00:27
Zvezda pregazila Makabi u Areni
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC