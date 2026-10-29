Vlade Đurović: Već sad moram da čestitam Milošu Teodosiću

Crvena zvezda je demolirala i Bajern u Beogradskoj areni, a Vlade Đurović je izrazio veliko priznanje Milošu Teodosiću jer je doveo centra Kristijana Koloka. Udario je čak pet "banana"!

Izvor: MN PRESS, TV Arena sport/screenshot

Srpski trener Vlade Đurović nizao je pohvale na račun igre Crvene zvezde posle još jedne njene dominantne pobjede u Evroligi - ovog puta protiv Bajerna u Areni.

"Bolja partija od Makabija, ukupnija. Nije bila veličanstvena kao u tih 8 minuta, ali izvanredno, šest dvocifrenih, atmosfera na klupi, praznična, oduševljena publika... Ovo sa Motlijem što sam vidio može samo u Beogradu da se desi. Da igrač koji je bio baš kritikovan i u 'autu', sam tražio da ne igra, ne može da se sastavi i publika traži i bodri ga i on da koš, pa nastane vrisak. Svi su skočili i valjda će mu to pomoći da dođe sebi i da igra kako treba da igra".

"Evropi je poslata poruka"

Izvor: MN PRESS

Oduševilo je Đurovića to što je Zvezda maksimalno ozbiljno shvatila utakmicu.

"Oduševljen sam, Navaro je opet krenuo sa jakom postavom, nije bilo Nvore, ali tu je bio Kris Džouns. Kad Zvezda igra ozbiljno od starta, to je neka druga Zvezda. Što je tvoj kolega Nikola govorio, poruka je poslata Evropi, ovakva Zvezda je opasna svima sa ovakvom formom, šutem, hemijom..."

"Teodosiću i Zvezdi čestitam Koloka"

Izvor: MN PRESS

Na tom mjestu je čestitao Milošu Teodosiću prvom operativcu Zvezde na dovođenju NBA centra Kristijana Koloka.

"Što se tiče Koloka, moram da kažem da bih već sada čestitao Milošu Teodosiću na tom potezu i Zvezdi kao klubu. I prije sam govorio da će biti akvizicija, ali ako ovako bude nastavio, neću da kažem da će i u Evropi biti proglašen kao najbolja akvizicija, ali za sada zaslužuju čestitke. Ovaj momak je promijenio Zvezdu, donio novu dimenziju, pet 'banana' za 14 minuta, uz 12 poena. Da se nije razigravao Motli, on bi vjerovatno igrao više. Potrebne su mu evropske utakmice".

Pohvalio je i publiku Đurović.

"4.000 gledalaca više nego protiv Makabija, što pokazuje da je publika bila zadovoljna, bilo bi i više od 20.000 gledalaca da je dobijen Partizan, to je sada druga priča"

Zvezda odlazi na dug put

Vidi opis Vlade Đurović: Već sad moram da čestitam Milošu Teodosiću Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Zvezda četiri naredne nedjelje neće igrati kod kuće, a povrh toga u narednih osam kola odigraće samo jednu utakmicu u Areni, 24. novembra protiv Virtusa.

"Sad Zvezdu očekuju pravi mečevi i dokazivanja, sa ovih gostovanja mora da donese neku pobjedu, inače neće biti dobro. Čekaju je vrlo teška gostovanja, ali mislim da protiv Olimpijakosa može, jer nije kompletan, a Zvezda igra izvanredno, ne bih se unaprijed pomirio sa tim da će Zvezda izgubiti, a i ako izgubi ne bi bila tragedija. Pobjeda bi bila iznenađenje, ali uz nekompletni Olimpijakos...", kazao je Đurović.

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Pogledajte 00:37 Kristijan Koloko, Crvena zvezda Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)