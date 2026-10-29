Dušan Alimpijević: "Nisam želio da im držim predavanje"

Trener Bešiktaša Dušan Alimpijević nakon meča protiv Olimpijakosa kritikovan zbog tajm-auta koji je prelomio meč, a onda se sukobio sa novinarom iz Turske.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević našao se u centru skandala o kojem bruje turski, ali i košarkaški mediji širom Evrope. Navodno, on je nakon meča osmog kola imao sukob sa novinarom iz Turske.

Prije toga, srpski trener je govorio o ključnim detaljima meča protiv Olimpijakosa, koji je njegov tim izgubio (81:73) uprkos tome što je do samog finiša bio u egalu. Govorilo se tada o centarskim opcijama koje ima Olimpijakos, ali i ključnom tajm-autu koji je Alimpijević tražio.

"Znate sastav Olimpijakosa, nema potrebe da ulazim u detalje. Da, možda Milutinov nije bio tamo, ali imaju veoma dobre centre poput Donte Hola, Tajrika Džounsa i Brajanta Danstona. Čak i bez Milutinova, imaju tri veoma dobra centra", istakao je selektor Srbije.

Bešiktaš je na oko šest i po minuta do kraja imao prednost (68:66), a kada je Olimpijakos izjednačio rezultat Alimpijević je zatražio odmor za igrače. Na to nadovezala serija od čak 10 poena grčkog tima, koju Bešiktaš nije uspio da prekine.

"Zatražio sam tajm-aut u posljednjem dijelu jer sam morao da odmorim svoje igrače. Želio sam da ih odmorim, a ne da im držim predavanja jer su se prilično dobro snalazili. Kao što sam rekao, danas nam je nedostajalo pet igrača. Vjerovatno imamo najdužu listu povređenih u Evroligi trenutno", zaključio je Alimpijević.

Ostaje da se vidi da li su baš centri Bešiktaša i Olimpijakosa bili razlog za verbalni sukob koji je Dušan Alimpijević imao sa Turčinom, jer je tom prilikom pominjan Ante Žižić. Hrvatski centar i nekadašnji NBA igra drugu sezonu za Bešiktaš.