Srpski derbi u Turskoj pripao Đorđeviću: Bahčešehir jedini neporažen u Turskoj

Dušan Alimpijević doživio je drugi poraz sa ekipom Bešiktaša u Turskoj.

Izvor: Profimedia

Košarkaši Bahčešehira koje sa klupe predvodi srpski stručnjak Aleksandar Đorđević ostaju jedini neporaženi tim u Superligi Turske. U istanbulskom derbiju slavili su protiv Bešiktaša sa 100:96 na domaćem terenu, tako je bivši selektor Srbije odnio pobjedu nad aktuelnim.

Ekipa Dušana Alimpijevića doživjela je drugi poraz u pet kola i trenutno je šesta na tabeli. Očigledno je da "novopečeni" evroligaš ne postiže najbolje obaveze na oba fronta, za šta im je potrebna duža klupa.

İşte galibiyetin ’si! Beşiktaş galibiyetimizde anahtar rol oynayan oyuncumuz; 15 sayı, 8 ribaund, 6 asist, 26 verimlilik puanı performansıyla Mateusz Ponitka oluyor!❤️ #LightTheFire | @basketsuperligi https://t.co/jSHbSrg2FU — Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol)October 24, 2026

Bahčešehir je praktično vodio tokom cijele utakmice, da bi Bešiktaš stigao do kratkotrajnog preokreta u posljednjoj dionici, ali nisu uspjeli da slome raspoloženog domaćina u finišu.

Najbolji u pobjedničkom timu bio je Rid sa 18 poena, Ingliš je dodao 16, raspoložen je bio Ponitka sa 15 poena uz osam skokova i šest asistencija, a dvocifreni su Bili i Flin 13 i Vilijams 11.

U poraženom timu prenjačio je Novel sa 21 poenom te Omoruju i Voker sa po 15 poena. Bahčešehir igra sjajnu košarku od starta sezone, u devet odigranih mečeva zabeležili su samo jedan poraz, i to od Bosne u Evrokupu.

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