Novinar optužio Dušana Alimpijevića da mu je prijetio: "Pričaćemo nasamo"!

Trener Bešiktaša Dušan Alimpijević optužen je za prijetnje novinaru nakon utakmice sa Olimpijakosom. Ovaj incident izazvao je veliku pažnju.

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Dušan Alimpijević, trener Bešiktaša i selektor Srbije, optužen je da je prethodne večeri pretio jednom novinaru iz Turske. Kako je Fatih Ozen napisao na društvenim mrežama, incident se dogodio nakon poraza Bešiktaša od Olimpijakosa (81:73), kada su njih dvojica ušla u diskusiju.

Za sada se ni Alimpijević ni Bešiktaš nisu oglasili na ovu temu, dok je Ozen iznio optužbu na društvenim mrežama i najavio da će uložiti i zvaničnu žalbu zbog toga što mu je, kako sam kaže, zaprijećeno.

Šta je novinar napisao o Alimpijeviću?

"Nakon završetka konferencije za medije poslije utakmice Bešiktaš - Olimpijakos, trener Bešiktaša Dušan Alimpijević prišao mi je i upitao: "Je l' pričaš engleski?". Dok sam pokušavao da shvatim o čemu je riječ, zajedno smo izašli do vrata prostorije u kojoj je održana konferencija. U tom trenutku sa nama su bili i jedan zaposleni u klubu i moj kolega novinar. Kada smo se našli licem u lice, Alimpijević je upotrebio izraz "m*therf*cker" (se**nja). Ne želim nikoga da dovodim u nezgodan položaj tvrdeći da li je tu riječ izgovorio direktno meni ili je njome samo izrazio bijes koji je osjećao. Ipak, s obzirom na kontekst razgovora i činjenicu da smo stajali jedan naspram drugog, prirodno sam to doživio kao uvredu upućenu meni. Smatram da bi, čak i kada je riječ o izražavanju nezadovoljstva ili bijesa, u komunikaciji sa novinarom trebalo birati primjerenije riječi", napisao je ovaj novinar.

"Nakon toga pokazao je prema svlačionici i zatražio da mu u lice kažem ono što sam o Anti Žižiću pisao u objavama na društvenim mrežama. Objasnio sam mu da moram da se vratim kući javnim prevozom i da nemam vremena za to. Kada sam ga upitao: "Jesam li to objavio danas?", odgovorio je: "Uopšteno". Zatim je rekao da moje objave nisu kritika, već da im je cilj provokacija".

"Na kraju razgovora izgovorio je prijeteće riječi: "Razgovaraću s tobom nasamo, na mjestu gdje nema ovih ljudi." Pritom je nekoliko sekundi nastavio da govori mašući prstom prema meni. Ovom događaju prisustvovalo je oko 15 do 20 novinara i zaposlenih u klubu".

"Smatram da je jedan od pomoćnih trenera taj koji Dušanu Alimpijeviću redovno prenosi objave pojedinih naloga na društvenim mrežama, zbog čega Alimpijević te ljude doživljava sa mržnjom".

"Ne slagati se sa kritičkim objavama jedno je, a obraćati se novinaru na ovakav način nešto sasvim drugo. Ako postoje dijelovi naših kritika koje smatra pogrešnim ili nepravednim, uvijek sam spreman da o njima razgovaramo, da ga saslušam i da se suočim s njim kada je to potrebno. Međutim, mjesto za takve razgovore nisu prijeteće izjave, riječi koje se mogu doživjeti kao uvrede i ponašanje koje stvara drugačiji utisak. Dušan Alimpijević je čovjek koga već godinama volim i podržavam kao navijač Bešiktaša. Istovremeno, ja sam novinar koji pokušava da obavlja svoj posao. Veoma me je rastužilo to što se tenzija nastala poslije niza uzastopnih poraza na ovakav način prenosi na ljude koji rade za dobrobit Bešiktaša".

"Sud o svemu prepuštam velikim navijačima Bešiktaša. O ovom slučaju ću pisanim putem podnijeti zvaničnu žalbu sportskom društvu Bešiktaš", zaključuje se u objavi.