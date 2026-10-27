Loše vijesti za Olimpijakos: Milutinov van stroja pred duel sa Alimpijevićem

Nikola Milutinov neće igrati za Olimpijakos zbog povrede prsta desnog stopala, a očekuje ga dodatni pregled.

Izvor: Thanassis Stavrakis/AP

Srpski košarkaš Nikola Milutinov neće biti na raspolaganju Olimpijakosu za narednu utakmicu, pošto ima problema sa prstom desnog stopala, piše Sport24. Srpski centar zbog bolova neće putovati sa ekipom, a očekuje ga i dodatni ljekarski pregled kako bi se utvrdilo stanje povrede.

Osim Milutinova, grčki tim neće moći da računa ni na Evana Furnijea i Žana Montera, koji se još nisu oporavili od povreda. Od ranije je poznato da je Montero povrijedio skočni zglob i koleno, dok je iskusni Furnije van terena oko dvije sedmice zbog povreda ramena i kolena.

Olimpijakos će tako oslabljen ući u duel sa Bešiktašem, koji vodi selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević, a koji je na programu u sredu od 19.30 časova u Istanbulu.

Ovo nisu jedini problemi za Olimpijakos

Nedeljama se već govorio o problemima Olimpijakosa i Tajlera Dorsija. Klub je suspendovao jednog od najiskusnijih u timu. Ipak, tim Jorgosa Barcokasa je brzo reagovao u redove pojačao dovođenjem Džona Končara. Bivši NBA igrač jeste krenuo put Turske, ali nije poznato da li će biti deo tima.

S druge strane, Dušan Alimpijević je ostao bez novog pojačanja. Loni Voker se povrijedio u meču protiv Bahčešehira u domaćem šampionatu, pa je srpski trener ostao bez novajlije u timu. Od ranije je poznato da Alimpijević ne može da računa i na Medija Siskoa i Dakuana Džefriza.



