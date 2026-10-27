Loše vijesti za Olimpijakos: Milutinov van stroja pred duel sa Alimpijevićem

Nikola Milutinov neće igrati za Olimpijakos zbog povrede prsta desnog stopala, a očekuje ga dodatni pregled.
Srpski košarkaš Nikola Milutinov neće biti na raspolaganju Olimpijakosu za narednu utakmicu, pošto ima problema sa prstom desnog stopala, piše Sport24. Srpski centar zbog bolova neće putovati sa ekipom, a očekuje ga i dodatni ljekarski pregled kako bi se utvrdilo stanje povrede.
Osim Milutinova, grčki tim neće moći da računa ni na Evana Furnijea i Žana Montera, koji se još nisu oporavili od povreda. Od ranije je poznato da je Montero povrijedio skočni zglob i koleno, dok je iskusni Furnije van terena oko dvije sedmice zbog povreda ramena i kolena.
Olimpijakos će tako oslabljen ući u duel sa Bešiktašem, koji vodi selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević, a koji je na programu u sredu od 19.30 časova u Istanbulu.
Ovo nisu jedini problemi za Olimpijakos
Nedeljama se već govorio o problemima Olimpijakosa i Tajlera Dorsija. Klub je suspendovao jednog od najiskusnijih u timu. Ipak, tim Jorgosa Barcokasa je brzo reagovao u redove pojačao dovođenjem Džona Končara. Bivši NBA igrač jeste krenuo put Turske, ali nije poznato da li će biti deo tima.
S druge strane, Dušan Alimpijević je ostao bez novog pojačanja. Loni Voker se povrijedio u meču protiv Bahčešehira u domaćem šampionatu, pa je srpski trener ostao bez novajlije u timu. Od ranije je poznato da Alimpijević ne može da računa i na Medija Siskoa i Dakuana Džefriza.
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