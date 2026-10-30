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"Tražio da ne igra za Zvezdu, a pogledajte ga sad": Cijela Arena slavila potez otpisanog Džonatana Motlija

"Tražio da ne igra za Zvezdu, a pogledajte ga sad": Cijela Arena slavila potez otpisanog Džonatana Motlija

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Džonatan Motli dobio je drugu šansu u Zvezdi, a publika ga je pozdravila ovacijama poslije zakucavanja protiv Bajerna.

zvezdina arena eksplodirala zbog zakucavanja motlija Izvor: TV Arena sport/screenshot

Košarkaš Crvene zvezde Džonatan Motli dobio je drugu šansu u crveno-bijelom i ima veliku podršku publike. U meču protiv Bajerna, tokom demoliranja nemačkog tima, navijači sa svih tribina Beogradske arene su ustali i pozdravili njegov koš - zakucavanje za 100:71.

Svi su slavili kao da je koš za pobjedu, pogledajte tu podršku:

"Ovo može samo u Beogradu"

Stručni komentator TV Arena sport Vlade Đurović bio je oduševljen.

"Ovo sa Motlijem što sam vidio može samo u Beogradu da se desi. Da igrač koji je bio baš kritikovan i u 'autu', sam tražio da ne igra, ne može da se sastavi i publika traži i bodri ga i on da koš, pa nastane vrisak. Svi su skočili i valjda će mu to pomoći da dođe sebi i da igra kako treba da igra", rekao je on poslije meča

Motlijev loš početak u Zvezdi

Veoma loše je Džonatan Motli igrao od dolaska u Zvezdu ovog ljeta, pa je na otvaranju sezone protiv Žalgirisa bilo na momente mučno gledati ga u duelu protiv Jonasa Valančjunasa. Nakon toga se i povrijedio i odsustvovao nekoliko nedjelja, a crveno-bijeli su brzo reagovali na tržištu i doveli NBA centra Kristijana Koloka.

Ipak, Motli nije "otpisan" i trener Ibon Navaro će pokušati sve da ga "vrati" i da upari u centarski tandem sa Kolokom, dok bi u toj podjeli karata Ebuka Izundu bio treći centar. U tu svrhu, Španac je u četvrtak pružio Motliju 14 minuta u pobjedi protiv Bajerna 103:73, a centar mu je za to uzvratio sa dva poena i tri skoka.

Zvezdi su potrebni svi raspoloživi igrači pred njen paklen raspored i sedam gostovanja u narednih osam kola.

Bonus video: Izjava Kristijana Koloka posle Zvezda - Bajern

Pogledajte

02:33
Kristijan Koloko izjava posle Bajerna
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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Tagovi

Džonatan Motli KK Crvena zvezda

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