"Tražio da ne igra za Zvezdu, a pogledajte ga sad": Cijela Arena slavila potez otpisanog Džonatana Motlija

Džonatan Motli dobio je drugu šansu u Zvezdi, a publika ga je pozdravila ovacijama poslije zakucavanja protiv Bajerna.
Košarkaš Crvene zvezde Džonatan Motli dobio je drugu šansu u crveno-bijelom i ima veliku podršku publike. U meču protiv Bajerna, tokom demoliranja nemačkog tima, navijači sa svih tribina Beogradske arene su ustali i pozdravili njegov koš - zakucavanje za 100:71.
Svi su slavili kao da je koš za pobjedu, pogledajte tu podršku:
Jonatan MotleyCrvena zvezda - Bayern 103:73 #kkcz https://t.co/ifxUxDHA0a— Синишa М. (@SinishaSRB)October 29, 2026
"Ovo može samo u Beogradu"
Stručni komentator TV Arena sport Vlade Đurović bio je oduševljen.
"Ovo sa Motlijem što sam vidio može samo u Beogradu da se desi. Da igrač koji je bio baš kritikovan i u 'autu', sam tražio da ne igra, ne može da se sastavi i publika traži i bodri ga i on da koš, pa nastane vrisak. Svi su skočili i valjda će mu to pomoći da dođe sebi i da igra kako treba da igra", rekao je on poslije meča
Motlijev loš početak u Zvezdi
Veoma loše je Džonatan Motli igrao od dolaska u Zvezdu ovog ljeta, pa je na otvaranju sezone protiv Žalgirisa bilo na momente mučno gledati ga u duelu protiv Jonasa Valančjunasa. Nakon toga se i povrijedio i odsustvovao nekoliko nedjelja, a crveno-bijeli su brzo reagovali na tržištu i doveli NBA centra Kristijana Koloka.
Ipak, Motli nije "otpisan" i trener Ibon Navaro će pokušati sve da ga "vrati" i da upari u centarski tandem sa Kolokom, dok bi u toj podjeli karata Ebuka Izundu bio treći centar. U tu svrhu, Španac je u četvrtak pružio Motliju 14 minuta u pobjedi protiv Bajerna 103:73, a centar mu je za to uzvratio sa dva poena i tri skoka.
Zvezdi su potrebni svi raspoloživi igrači pred njen paklen raspored i sedam gostovanja u narednih osam kola.
Bonus video: Izjava Kristijana Koloka posle Zvezda - Bajern
(MONDO)