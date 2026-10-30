Bizarno: Košarkaš Širokog "džogirao" kroz naselje, prijavili ga policiji misleći da je migrant!?

Američki košarkaš Šavon Luis, koji brani boje Širokog, prijavljen je policiji jer su stanovnici Kočerina mislili da je migrant dok je trčao u naselju pripremajući se za nedjeljni meč ABA lige protiv Crvene zvezde.

Izvor: ABA liga/KK Široki/Antonio Slišković

Ovu bizarnu i komičnu vijest prva je prenijela lokalna stranica Turnir zaselaka Župe Kočerin, koja je na Instagramu objavila šaljivu "obavijest za sve mještane", a prenio mostarski "Bljesak".

Prema objavi, trkač je uočen oko sedam sati na novoizgrađenom trotoaru, a njegovo jutarnje vježbanje nekome je bilo dovoljno neobično da se obrati policiji.

Policijska patrola ubrzo je presrela košarkaša kako bi obavila provjeru identiteta. Nakon što se Amerikanac legitimisao i objasnio da igra košarku za Široki, nesporazum je brzo riješen na opšte oduševljenje i smijeh prisutnih.

Luis je zapravo trčao kako bi se dodatno pripremio za utakmice. S obzirom na to da je Amerikanac trčao s ruksakom na leđima, lokalno stanovništvo je pomislilo da se radi o ilegalnom migrantu u prolazu te su bez oklijevanja alarmirali policiju.

Autori objave nisu ostali dužni stanovnicima Kočerina i njihovim jutarnjim navikama.

"Pojedini se pripremaju za svoj posao ispijajući ranojutarnju kavu, a ima i osoba koje se spremaju za derbi protiv Crvene zvezde", šaljivo su poručili, uz napomenu kako nema mjesta za paniku.

Široki u nedjelju gostuje ekipi Crvene zvezde u šestom kolu ABA lige u matine terminu od 13 časova.

Američki košarkaš je u dosadašnjem dijelu karijere promijenio veliki broj timova. Naravno, nije stigao do NBA lige, pa je nakon koledža morao da se snalazi po Evropi, gdje je u pojedinim klubovima ostavljao veoma dobar utisak.

Do sada je igrao u Litvaniji, Poljskoj, Estoniji, Rusiji, Izraelu, Venecueli i Meksiku. Ekipu Širokog pojačao je na početku nove sezone i za sada ostavlja veoma dobar utisak - na prva četiri meča u sezoni prosječno bilježi 18,8 poena, dva skoka, 3,8 asistencije i 1,3 ukradenu loptu.

(MONDO)