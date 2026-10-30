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Aplauzi za Vladimira Lučića: Bivši košarkaš Partizana ovo nije očekivao od Delija

Aplauzi za Vladimira Lučića: Bivši košarkaš Partizana ovo nije očekivao od Delija

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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U devetom kolu Evrolige, Crvena zvezda je savladala Bajern, dok je Vladimir Lučić dobio aplauze na kraju utakmice.

Aplauzi za Vladimira Lučića: Bivši košarkaš Partizana ovo nije očekivao od Delija Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Bajern iz Minhena (103:73) u devetom kolu Evrolige i tako nastavili svoj put ka vrhu tabele u elitnom evropskom takmičenju. Njemački predstavnik pokazao je u Beogradu da ima mnogo problema, a jedna od rijetkih svetlih tačaka u njihovom timu bio je Vladimir Lučić.

Iskusni srpski košarkaš i bivši igrač Partizana odigrao je dobar meč u Beogradu, a navijači Crvene zvezde su ga za to nagradili aplauzima. Lučić je uzvratio aplauzima dok je odlazio u svlačionicu na kraju meča, tek nekoliko sekundi nakon što se pozdravio sa djecom koja su mu se našla na putu do tunela. Pogledajte kako je to bilo:

Vladimir Lučić je, za razliku od svojih saigrača, odigrao dobar meč protiv Crvene zvezde. Najefikasniji u redovima Bajerna bio je Dvejn Vašington sa 16 poena, ali ih je većinu postigao kada je sve bilo riješeno, dok je Majls Noris ubacio 14 poena uz veliki broj šuteva.

Nekadašnji srpski reprezentativac bio je malo manje efikasan, ali mnogo korisniji za svoj tim. Lučić je imao 12 poena (3/4 za dva, 2/4 za tri), četiri skoka i jednu ukradenu loptu u ubjedljivom porazu od Crvene zvezde.

Tokom tekuće sezone Vladimir Lučić je odigrao svih devet mečeva za Bajern u Evroligi, a u prosjeku provodi na terenu nešto više od 17 minuta. Za to vrijeme je uspio da stigne do prosjeka od 5,9 poena, 2,4 skoka i 0,8 asistencija po utakmici.

Bonus video:

Pogledajte

02:33
Kristijan Koloko izjava posle Bajerna
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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Tagovi

Vladimir Lučić KK Crvena zvezda KK Bajern Evroliga

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