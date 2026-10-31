Željko Obradović je upozoravao igrače: "Pričao sam sa njima i probao da im objasnim"

Željko Obradović je poslije poraza od Efesa pričao da je pokušao da upozori svoje igrače da će baš to da se dogodi.

Izvor: Printscreen/YouTube/ajansspor

Panatinaikos poslije devet kola u Evroligi ima skor 7-2 i nalazi se u samom vrhu. Drugi poraz u sezoni doživio je u Turskoj od Efesa i to prilično ubjedljivo (83:68). Željko Obradović se oglasio poslije tog meča.

"Bilo je momenata kada smo pokušali da se vratimo, početkom posljednje dionice. Naša igra večeras nije bila na nivou Evrolige. Moramo da razumijemo zašto smo igrali ovako kako smo igrali. Igrali smo bez koncentracije. U prvom poluvremenu su nam dali 13 poena iz tranzicije, imali smo 10 izgubljenih lopti. Odbranu nismo igrali, mora da krene od odbrane, ako je ne igrate, biće veoma teško", počeo je Obradović.

Efes je prije nekoliko dana doživio debakl od Hapoela (118:88), pa je ubjedljivo savladao grčki tim.

"Probao sam da pričam sa mojim igračima, da meč Efesa od prije nekoliko dana nije prava slika, da oni imaju karakter. Upravo to se i dogodilo."

"Moramo da igramo kao tim"

Otkako se Kendrik Nan vratio u tim stiče se utisak da je Panatinaikos izgubio timsku igru. Nije ga trofejni stručnjak direktno spominjao, ali djeluje da je to jedan od problema.

"Naša igra u napadu je po mom mišljenju se svodi na donošenje odluka. Naše odluke nisu na potrebnom nivou da bi se igralo u Evroligi. I naravno, moramo da igramo kao tim. To je najvažnija stvar", zaključio je Željko Obradović.

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