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Željko i PAO na vrhu Evrolige: A Evropa priča i o Kameronu Pejnu

Željko i PAO na vrhu Evrolige: A Evropa priča i o Kameronu Pejnu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Željko Obradović i Panatinaikos su nastavili sa pobjedama, a Kameron Pejn je odigrao fantastičan meč i donio pobjedu Efesu.

zeljko obradovic i pao prvi na tabeli evrolige Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia / MN Press

Kameron Pejn se na velika vrata vratio u Evroligu. Nakon što je u prva tri meča u Evroligi bio odličan, ali sada je sa 22 poena donio pobjedu Efesu nad Bešiktašom89:80. Uz njega je Malkom imao 15 poena, dok je Dario Šarić upisao 14 poena i 5 skokova. U timu Dušana Alimpijevića Omoruji je dao 16 poena, Nouel 14, a Braun i Vilbekin po 10.

Upisao je i Željko Obradović novu pobjedu sa Panatinaikosom. Pobijedili su Baskoniju 85:79 uz 20 poena i 6 skokova Matijasa Lesora. Najdžel Hejs Dejvis je dao 18 poena i 7 skokova, a Kendrik Nan je imao 11. Sa druge strane Spanjolo je dao 16, Stefan Joksimović 13, a Friš 11.

Dubai je na gostovanju u Bavarskoj zgazio Bajern 107:91 uz sjajnu partiju Kabengelea koji je dao 24 poena uz 7 skokova. Eli Okobo je dodao 17 poena i 9 asistencija, a Blosomgejm je imao 16. Kosta Kondić se istakao sa 12, Filip Petrušev je imao 8.

Sa druge strane Dvejn Vašington jeimao 17 poena, dok je Jesup dao 15, a Oskar Da Silva 14 uz 5 skokova. Johanes Fojtman je imao 10 poena i 6 skokova i 5 asistencija. Vladimir Lučić je dao 7 poena, imao je 4 asistencije i 3 skoka.

Real Madrid je u "Pioniru" bio bolji od Makabija 113:99 uz 21 poen Fakunda Kampaca, 18 Andresa Feliza i po 15 Abaldea i Kabaroa. Kod Makabija Klark je imao 20, Kolson 19, a Madar 14 poena.

(MONDO)

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

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Željko Obradović KK Panatinaikos Evroliga

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