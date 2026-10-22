Partizan i Crvena zvezda se bore za pobjednički ritam u Evroligi, dok Nikola Lončar analizira trenutnu situaciju i efikasnost timova.

Izvor: Arena Sport /Printscreen

Partizan i Crvena zvezda igraju za prekretnice u Evroligi - tim iz Humske želi da se vrati u pojbednički ritam, a crveno-bijeli da odu na vrh tabele elitnog takmičenja. Bivši košarkaš crno-bijelih Nikola Lončar, a sad stručni konsultant, govorio je o učinku Parnog valjka u dosadašnjem toku takmičenja. Jasno je da poslije tri poraza u elitnom takmičenju Partizan ima izuzetno lošu statistiku i važi za tim koji je najmanje efikasan, a Lončar je detaljnije analizirao zašto je tim Đoana Penjaroje u lošoj situaciji.

"Ne znam šta da kažem što nismo rekli u kom stanju dolaze oba tima. Teško je naći ključ, stalno se pojavi nešto novo", započeo je Nikola Lončar u studiju Arene sport.

Iako je Partizan bio bolji minule sezone, Lončar ne vidi da bi bolja prethodna sezona mogla da pomogne Partizanu. "Ne vidim značaj u susretima od prošle sezone, Partizan ima nov tim, iskustva su drugačija. Ne vidim prednost Partizana. Zvezda ima duži roster, kvalitetniji. Partizan je doveo dvojicu igrača, Zvezda jednog, ali neće imati njihovu pomoć, moraju da se oslone na ono što su imali dosad.

Najvažniji je mentalni sklop igrača, neke stvari kojima bi treneri mogli da iznenade jedan drugog, poznaju se iz španske lige. Igrali su jedan protiv drugog, ne vjerujem da će biti velikih iznenađenja, ali treba biti spreman da se spremi utakmica za Evroligu."

Partizan je najneefikasniji tim u Evroligi

Vidi opis Nikola Lončar: "Partizan je nestvarno loš u šutu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Partizan poslije prva tri kola i nakon posljednje tri utakmice u Evroligi ima potpuno drugačije reputacije u elitnom takmičenju. "Ta neefikasnost je zahvaljujući 55 poena koje je Partizan dao Panatinaikosu. Što se tiče šuta za tri poena i slobodnih bacanja... Partizan jedva prelazi 30 posto, sa linije penala 60. Nije Zvezda bolja, druga je najneefikasnija. To su problemi koji su na početku sezone vidljivi, ali vidimo da je razlika između posljednjeg i 10. jedan ili dva procenta. Uskoro ćemo imati sliku ko kako šutira, ali Partizan je nestvarno loš u šutu."

Lončar je posebno istakao nešto lošija izdanja Luke Vildoze, a onda i Alesandra Pajole. "Partizan ima i mali broj pokušaja. Vildoza je smanjio procente za tri poena, ima 25 posto, ostali nisu na nekim procentima. Pajola je protiv Bosne šutirao 1-5. Sve kreće od poraza u posljednje tri utakmice, a Partizan je u Bosni došao u situaciju da mora da se brani posljednja tri minuta."

Partizan bez Džekirija, veliki problem

Vidi opis Nikola Lončar: "Partizan je nestvarno loš u šutu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 8 / 8

Partizan će igrati bez centra Tonje Džekirija, što je ogroman problem za crno-bijele. "Neće biti Džekirija, jedini igrač pored Karlika koji daje dvocifreni broj poena. Zvezda ima tri igrača koji prelaze 10 poena. Čeka nas dosta nepoznanica. Partizan igra kod kuće, Zvezda u naletu može da donese mnogo problema", rekao je Nikola Lončar.

"Karlik je umoran, ali od saigrača"

Vidi opis Nikola Lončar: "Partizan je nestvarno loš u šutu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dusan Milenkovic/ATA Images Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 8 / 8

Karlik Džouns je igrač kojeg svi timovi čuvaju i to je veliki problem za Partizan. "Mislim da je Karlik Džouns umoran. Izgubio je poverenje u saigrače. Nije lako. Partizan je ispod 30 posto za tri poena i to je mentalni umor, dođeš kući i kažeš: 'Uradio sam svoje, kad sam otvorio situaciju za svoje saigrače, oni nisu uspjeli u tome'. To će da se poboljša, ali on je mentalno umorniji nego što je fizički. Dolaze dvojica novih igrača, poenterski su opredijeljeni, sigurno da će mu otkloniti teret koji trenutno ima", zaključio je Lončar.