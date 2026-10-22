Sukob navijača Zvezde i policije na derbiju: Žandarmerija uletjela na tribinu i zaustavila sve

Na vječitom derbiju u Beogradskoj areni došlo je do sukoba navijača Zvezde i policije, uz intervenciju Žandarmerije.

Izvor: MONDO

Navijači Crvene zvezde sukobili su se sa policijom na "vječitom derbiju" u Beogradskoj areni. Aktivirali su baklje i ušli u sukob na istočnoj tribini Arene, a onda su na tribine ušle i pojačane snage Žandarmerije.

U haos i sukob pokušali su da se umiješaju i navijači Partizana, pa je Žandarmerija stala između pripadnika dvije navijačke grupe da bi spriječila još veći sukob. Derbi je potom nastavljen uz povećano prisustvo organa reda na tribinama.

Pogledajte 00:28 Sukob navijača Zvezde sa policijom u Areni Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Utakmica je sve vrijeme igrana prema planu, a svi sukobi su prestali u uvodnim minutima derbija.

(MONDO)