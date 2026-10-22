Sukob navijača Zvezde i policije na derbiju: Žandarmerija uletjela na tribinu i zaustavila sve

Na vječitom derbiju u Beogradskoj areni došlo je do sukoba navijača Zvezde i policije, uz intervenciju Žandarmerije.
Navijači Crvene zvezde sukobili su se sa policijom na "vječitom derbiju" u Beogradskoj areni. Aktivirali su baklje i ušli u sukob na istočnoj tribini Arene, a onda su na tribine ušle i pojačane snage Žandarmerije.
U haos i sukob pokušali su da se umiješaju i navijači Partizana, pa je Žandarmerija stala između pripadnika dvije navijačke grupe da bi spriječila još veći sukob. Derbi je potom nastavljen uz povećano prisustvo organa reda na tribinama.
Utakmica je sve vrijeme igrana prema planu, a svi sukobi su prestali u uvodnim minutima derbija.
(MONDO)