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Sukob navijača Zvezde i policije na derbiju: Žandarmerija uletjela na tribinu i zaustavila sve

Sukob navijača Zvezde i policije na derbiju: Žandarmerija uletjela na tribinu i zaustavila sve

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Na vječitom derbiju u Beogradskoj areni došlo je do sukoba navijača Zvezde i policije, uz intervenciju Žandarmerije.

Sukob navijača Zvezde i policije na derbiju Izvor: MONDO

Navijači Crvene zvezde sukobili su se sa policijom na "vječitom derbiju" u Beogradskoj areni. Aktivirali su baklje i ušli u sukob na istočnoj tribini Arene, a onda su na tribine ušle i pojačane snage Žandarmerije.

U haos i sukob pokušali su da se umiješaju i navijači Partizana, pa je Žandarmerija stala između pripadnika dvije navijačke grupe da bi spriječila još veći sukob. Derbi je potom nastavljen uz povećano prisustvo organa reda na tribinama.

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Sukob navijača Zvezde sa policijom u Areni
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Utakmica je sve vrijeme igrana prema planu, a svi sukobi su prestali u uvodnim minutima derbija.

(MONDO)

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KK Crvena zvezda KK Partizan Evroliga

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