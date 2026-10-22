Antonio Rivs došao u Beograd i ide pravo na derbi: "Šta donosim Partizanu? Objasniću vam"

Antonio Rivs se oglasio po dolasku u Partizan i objasnio šta je to što od njega mogu da očekuju i navijači i saigrači.

Izvor: Gus Stark / Getty images / Profimedia

Antonio Rivs je stigao u Beograd i to pravo na vječiti derbi. Neće moći novo pojačanje Partizana da igra protiv Crvene zvezde, ali će biti u Areni da osjeti atmosferu i da vidi kako sve to izgleda. Sletio je u srpsku prestonicu u četvrtak ujutru.

"Pričao sam sa agentom, uzeli su u obzir moju situaciju. Htio sam da igram košarku, dogovorili smo se na kraju da odem u inostranstvo. Agent mi je pomenuo Partizan i rekao da bi dolazak u Evropu bio odlična opcija za mene, predložio mi je tu mogućnost i sve se na kraju realizovalo", rekao je Rivs za "Meridian sport".

Istakao je da mu je najvažnije da igra košarku i da uživa na terenu, to je glavni razlog što je nekadašnji 47. pik sa drafta došao "preko okeana".

"Definitivno je velika promjena, posebno kada ne znaš šta da očekuješ. Ali, ja volim košarku i to je na kraju krajeva najvažnije. Da odeš negdje, da igraš i da radiš ono što voliš. Želim da vidim kako će se odvijati ova priča, želim da osvojimo titulu, a na ličnom planu mi je cilj da napredujem kao igrač."

"Mogu da pomognem Partizanu"

Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Potvrdio je Rivs da ne poznaje nijednog novog saigrača, nije pričao ni sa kim prije dolaska, a na pitanje kako može da pomogne ekipi dao je direktan odgovor.

"Mogu da pomognem šutem, kvalitetnom odbranom, komunikacijom i liderskim sposobnostima. Želim da izađem na teren i da dam sve od sebe."

Biće na vječitom derbiju u Areni (20.45).

"Očekujem da vidim prvenstveno intenzitet. Mnogo navijača, a na terenu igrače koji će se boriti i pokušati da pobijede. Gledao sam neke snimke, vidio sam da ima mnogo navijača, da pružaju veliku podršku. Djeluje kao da je dvorana puna na svakom meču", zaključio je Rivs.

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