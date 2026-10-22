Dušana oduševio Antonio Rivs u Partizanu: Igrali su zajedno, sad ga dočekao jednom rečenicom

Krilni centar Podgorice Dušan Mahorčić reagovao je na dolazak šutera Antonija Rivsa u Partizan. Zajedno su igrali u Americi i odlično se znaju.

Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Antonio Rivs je stigao kao novo pojačanje u Beograd, a taj potez Partizana pozdravio je njegov nekadašnji saigrač Dušan Mahorčić. Sadašnji košarkaš Podgorice u ABA 2 ligi nastupao je na koledžu Ilinois sa Rivsom u sezoni 2020/21. Imao je kratku poruku za Rivsa: "Dobrodošao u porodicu brate", napisao je Mahorčić.

Košarkaš koji nastupa na poziciji krilnog centra i centra rođen je u Trebinju i visok je 208 centimetara, a Podgorica mu je drugi profesionalni klub nakon što je igrao za Enosis Neon Paralimni na Kipru prošle sezone.

Izvor: Instagram/dusan_mahorcic

Mahorčić je iz Srbije otišao u Ameriku 2015. i otišao je u srednju školu. Nakon što je završio srednju školu igrao je za Luis Univerzitet u NCAA diviziji II. Zatim je naredne sezone igrao u Misuriju na koledžu Moberli Area Komjuniti. Nakon toga se probio na veliku scenu gdje se sreo sa Rivsom.

Zajedno su igrali na Ilinoisu u sezoni 2020/21 gdje je Mahorčić igrao na 22 meča, a prosječno je imao 9,9 poena i 7,2 skoka. Zatim je otišao na Jutu, a završio je NCAA karijeru sezonama na NC Stejtu i Djukejnu.

Ko je Antonio Rivs?

Antonio Rivs je visok 196 centimetara, nastupa najviše na pozicijama dvojke i trojke, a za manje od mjesec dana će proslaviti 26. rođendan. Osim sa Mahorčićem nastupao je u Americi i na Kentakiju sa Zvonimirom Ivišićem, a možemo ga očekivati u dresu Partizana možda već od meča sa Spartakom u ABA ligi 25. oktobra.

Nakon studiranja na Ilinoisu i Kentakiju pet godina na draftu ga je uzeo Orlando i proslijedio Nju Orleans Pelikansima. Igrao je i za Šarlot, a kada ga je otpustila Minesota došao je u Partizan.

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