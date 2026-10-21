Partizan doveo Antonija Rivsa: NBA pojačanje za crno-bijele tik pred derbi sa Zvezdom

Antonio Rivs je novi košarkaš Partizana! Doskorašnji NBA bek je potpisao ugovor dan pred vječiti derbi sa Crvenom zvezdom.

Izvor: Israel Anta / Zuma Press / Profimedia

Košarkaški klub Partizan je dan pred vječiti derbi u Evroligi sa Crvenom zvezdom predstavio novo pojačanje! Stigao je 25-godišnji Antonio Rivs iz Amerike iz ekipe Ajova Vulvsa koja se takmiči u razvojnoj ligi.

Ovaj košarkaš koji nastupa na pozicijama beka i krila stiže nakon što je 2024. godine izabran na draftu kao 47. pik. Rođen je u Čikagu, a studirao je na Ilinoisu i Kentakiju, jako poznatim koledžima.

Orlando ga je izabrao na NBA draftu i odmah ga proslijedio Nju Orleansu. Debitovao je protiv Čikago Bulsa, ali je uskoro proslijeđen Šarlot Hornetsima. Posljednji NBA ugovor imao je sa Minesotom koja ga je otpustila,

Novi košarkaš Partizana Mozzart Bet je Antonio Rivs! ⚫⚪Američki košarkaš, rođen 20. novembra 2000. godine, dolazi iz ekipe Ajova Vulvs, koja se takmiči u NBA razvojnoj ligi.Tokom koledž karijere nastupao je za Ilinoj Stejt i Kentaki, a na NBA draftu 2024. godine izabran je u drugoj rundi od strane Orlando Medžika. — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)October 21, 2026

On svakako neće moći da pomogne Partizanu za meč sa Crvenom zvezdom, baš kao što ni novi centar Crvene zvezde Kristijan Koloko neće biti u sastavu za taj meč kod Ibona Navara, ali biće jako bitno pojačanje za nastavak sezone.

Ko je stigao u Partizan?

Antonio Rivs će za mjesec dana proslaviti 26. rođendan, a na koledžu je proveo pet godina. U sezoni 2021/22 je prosječno davao 20,1 poen uz 3,5 skokova i 1,8 asistencija, a onda se prebacio sa Ilinoisa na Kentaki. Tu je prvo imao solidnu sezonu, a onda je u sezoni 2023/24 prosječno imao 20,2 poena uz 4,2 skoka i 1,6 asistencije.

U NBA ligi je za dvije sezone odigrao 54 meča. U ruki godini je za Nju Orleans davao 6,9 poena za 15 minuta na terenu, dok je naredne sezone u Šarlotu odigrao samo 10 mečeva uz jako malu minutažu. Kada se nije izborio za novi ugovor odlučio se za Partizan i Evroligu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!