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Poznato ko sudi Partizan - Crvena zvezda: Evroliga poslala dobro poznata lica

Poznato ko sudi Partizan - Crvena zvezda: Evroliga poslala dobro poznata lica

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Utakmica Partizan - Crvena zvezda u Evroligi sudiće iskusni arbitri Karlos Peruga, Boris Rižik i Tomas Bisuel.

Sudije na vječitom derbiju Evrolige Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Sedmo kolo Evrolige donosi srpski derbi, utakmicu koju čeka čitava Srbija ali i svi ljubitelji košarke u Evropi. Partizan će u Beogradskoj areni dočekati Crvenu zvezdu, a odlučeno je i ko će suditi u četvrtak (20.45) na meču srpskih klubova.

Pravdu će dijeliti Karlos Peruga, Boris Rižik i Tomas Bisuel, trojica iskusnih arbitara koji su već sudili najveće mečeve u evropskoj košarci. To znači da bi sve trebalo da bude pod kontrolom na meču Partizana i Crvene zvezde.

Meč Partizana i Crvene zvezde igra se u četvrtak od 20.45 i biće to posljednja utakmica dana. Neće to biti i kraj 7. kola Evrolige, jer su preostale tri utakmice koje će se igrati u petak, kada će biti kompletirana runda i kada ćemo imati jasniji pogled na tabelu.

Gradski derbi u Evroligi Crvena zvezda dočekuje na petoj poziciji uz skor 4-2, dok je Partizan trenutno 12. tim u Evroligi sa skorom 3-3. Prije samo nekoliko nedjelja situacija je bila obrnuta, jer su crno-bijeli počeli sezonu sa 3-0 i zatim izgubili tri meča, a crveno-bijeli sa 0-2 i zatim pobijedili na četiri uzastopne utakmice.

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Tagovi

Evroliga vječiti derbi KK Partizan KK Crvena zvezda

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