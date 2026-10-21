Karlik Džouns spremio Lamara Stivensa za derbi: "Očekujem ludilo"

Amerikanac Lamar Stivens spreman je da debituje u srpskom vječitom derbiju.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Košarkaš Partizana Lamar Stivens iznio je očekivanja pred vječiti derbi sa Crvenom zvezdom. Amerikancu će ovo biti "vatreno krštenje", kao i još nekoliko igrača crno-bijelih, a u obraćanju medijima otkrio je šta mu je o sudaru najvećih srpskih rivala ispričao Karlik Džouns.

Stivens kaže da je od samog dolaska u Beograd primijetio strast za košarkom, ali imao je priliku i da se upozna sa protivničkim taborom.

"Od prvog dana sam to primijetio. Prije svega tu strast. I dalje mi je nevjerovatno koliko je grad podijeljen na dva dijela. Mislim da je to sjajno. Vjerujem da će ovo biti zabavno iskustvo i jedva čekam da izađem na teren", rekao je Stivens.

Karlik Džouns mu je prepričao atmosferu i dešavanja sa jednog derbija, ali moraće to da doživi na sopstvenoj koži.

"Samo su mi rekli da će biti potpuno ludo. Karlik mi je pričao kako je jednom stajao na liniji za slobodna bacanja, dok su ljudi bacali predmete na teren, a njemu je laser bio uperen u oko. Djeluje potpuno nevjerovatno, ali i zabavno. Podsjeća me na ono što sam doživljavao dok sam odrastao i igrao košarku napolju. Ta takmičarska atmosfera, žestina i strast koja izbija na površinu. Zbog toga se radujem utakmici", rekao je košarkaš Partizana.

Svjestan je koliki je ulog u ovom meču, ali kaže da svakom izazovu pristupa sa istim profesionalizmom i ciljem.

"Mislim da se pripremamo kao za svaku drugu utakmicu. Naravno, navijačima ovaj meč mnogo znači, ali mi smo profesionalci i svakom susretu pristupamo na isti način, bez obzira na to protiv koga igramo. Bilo da je to Alba, Crvena zvezda ili Panatinaikos, naš posao ostaje isti", poručio je Amerikanac.

Nahvalio Crvenu zvezdu

Crvena zvezda je nakon lošeg starta vezala četiri pobjede, dok je trenutno Partizan u nizu loših rezultata.

"Vidio sam da su na početku imali problema, ali u posljednje vrijeme igraju veoma dobro. Odlična su defanzivna ekipa, imaju mnogo talenta i dobro su vođeni. Ipak, radujemo se ovom duelu. Sviđa mi se gdje se trenutno nalazimo kao tim", naglasio je Stivens.

Moraće crno-bijeli da pronađu šuterski ritam ako žele da poprave utisak u ovoj fazi sezone.

"Iako to nismo uspjeli da pretvorimo u pobjede, mislim da igramo veoma dobru košarku. Nekada vam jednostavno ne ide sve od ruke. I dalje vjerujem u naš tim i sviđa mi se ono što vidim", rekao je košarkaš crno-bijelih.

Da li bi odbrana mogla da bude presudan faktor u derbiju? "Da, mislim da bi to moglo da bude ključno. Ipak, važno je i da pogađamo. Vjerujem da nas očekuje veoma dobra utakmica i radujem joj se", kaže košarkaš Partizana.

Izvor: MN PRESS

Da li je spreman za varnice i bespoštednu borbu na terenu? "Vidjećemo šta će trenutak zahtijevati. Nikada ne ulazim u utakmicu sa planom da nekoga provociram, ali isto tako neću uzmicati niti bježati od toga. Mislim da to neće raditi ni bilo ko od naših igrača", poručio je Stivens.

Veliki adut biće podrška Grobara, koji će ispuniti Arenu do posljednjeg mjesta. "Radujemo se novoj borbi, želimo da atmosfera bude luda, da naši navijači budu uz nas, da nas bodre i pomognu nam da dođemo do pobjede."

Osjeća li pritisak zbog tri vezana poraza? "Ne osjećam pritisak. Upravo sam razgovarao sa nekoliko saigrača i zaista se dobro osjećam. Mislim da se nismo udaljili od onoga što smo bili i načina na koji smo igrali kada smo ostvarili prve tri pobjede. Jednostavno, nismo dovoljno pogađali šuteve. Nekada se u košarci stvari tako odvijaju. Sve dok nastavimo da igramo na ovaj način, dijelimo loptu, šutiramo sa samopouzdanjem i budemo čvrsti u odbrani, pobjeđivaćemo u velikom broju utakmica", zaključio je Stivens.