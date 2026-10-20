Makabi u problemu pred "vječite" u Evroligi: Lundberg propušta Zvezdu i Partizan

Bivši košarkaš Partizana Ife Lundberg neće biti dio Makabija za mečeve protiv crno-bijelih i Crvene zvezde

Izvor: MN PRESS

Bivši plejmejker Partizana Ife Lundberg će morati na nešto dužu pauzu. Povreda Danca je nešto ozbiljnije prirode, van terena će biti između šest i osam nedjelja, pa će samim tim propustiti mečeve protiv beogradskih klubova.

Poslije sedmog kola Evrolige u kojem će se sastati Partizan i Crvena zvezda, nastavlja se elitno takmičenje, pa ćemo već naredne nedjelje gledati duplo kolo Evrolige. Makabi će gostovati Zvezdi 27. oktobra, a onda će 6. novembra igrati u Beogradskoj areni protiv crno-bijelih, u svim tim mečevima neće računati na Lundberga.

Iskusni plejmejker je doživio djelimično kidanje tetive kvadricepsa na treningu, što zahtijeva nešto dužu pauzu. Preciznije, Danac na terenu neće biti od šest do osam nedjelja. Što je nesumnjivo veliki problem za Makabi koji nije u sjajnom ritmu.

"Ponos Izraela" je trenutno na 16. mjestu i ima skor 2-4. Ujedno, klub se tokom ljeta podebelo namučio da Lundberg ostane u timu, pošto je bivši igrač Partizana tražio znatno povećanje plate. Na kraju, klub i plej su uspjeli da pronađu zajednički jezik, pa je Lundberg riješio da ostane dio tima koji evroligaške mečeve igra u Beogradu.

Šta čeka Makabi u narednom periodu?

Makabi nije sjajno krenuo, ali je sličan put ovaj tim imao i minule sezone. Ipak, ekipa iz Izraela često umije da se izdigne poslije loših mečeva, pa se očekuje sličan scenario i u narednim nedjeljama. Daleko od toga da "ponos Izraela" ima povoljan raspored u nastavku Evrolige, ali je i te kako tim koji može da iznenadi i na gostovanju i na domaćem terenu.

22. oktobar Makabi - Real Madrid (20.05)

27. oktobar Crvena zvezda - Makabi (20.00)

29. oktobar Makabi - Pariz (20.05)

6. novembar Partizan - Makabi (20.45)

12. novembar Makabi - Hapoel (20.05)

17. novembar Makabi - Olimpijakos (18.00)

19. novembar Makabi - Dubai (18.30)

24. novembar Bajern - Makabi (20.00)

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