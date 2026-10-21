Đoan Penjaroja pred derbi: "Partizan nije samo Karlik, nema izgovora"

Trener Partizana Đoan Penjaroja najavio je vječiti derbi sa Crvenom zvezdom u sedmom kolu Evrolige.

Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Trener Partizana Đoan Penjaroja iznio je očekivanja pred vječiti derbi sa Crvenom zvezdom, koji je na programu u četvrtak od 20.45 u Beogradskoj areni. Crno-bijeli su nekompletni za duel sedmog kola Evrolige, ali će na svojoj strani imati prednost domaćeg terena.

Ulog u srpskom vječitom derbiju je mnogo više od pobjede, a crno-bijeli će u svom timu imati nekoliko debitanata.

"Znam, i objasnio sam novim igračima, ovo je drugačija utakmica. Na kraju, to je pobjeda ili poraz, slično kao i svaka druga utakmica, ali znam da je za naše navijače, za sve, za grad i za ovu zemlju, ovo posebna utakmica. To je sasvim jasno. Želimo da pobijedimo i borićemo se zajedno sa našim navijačima da pokušamo da pobijedimo. Jasno je da trenutno imamo nekih problema u sastavu da bismo se takmičili 100 posto, ali sutra imamo 12 igrača. Spremni smo da se borimo i spremni smo da pobijedimo", rekao je Španac u uvodu.

Kapiten Vanja Marinković je počeo sa timskim treninzima i uskoro će biti spreman za potpuni povratak poslije duge pauze. Crno-bijeli ipak neće biti kompletni, pošto će morati bez Dereka Vilisa i Tonjea Džekirija.

"Imamo 12 igrača. Dobre vijesti su da je juče odradio 10-15 minuta treninga sa ekipom, napreduje iz dana u dan, ali sutra imamo 12 igrača i idemo da se borimo sa tih 12 igrača, bez izgovora. Moramo da igramo kao tim jer Crvena zvezda u ovom trenutku ima četiri vezane pobjede u Evroligi, što nije lako. Igraju čvrstu odbranu, imaju talentovane igrače, odličan tim i sjajnog trenera, ali uvjereni smo da možemo da pobijedimo."

Upitan je o eventualnim novim pojačanjima. "To nije tema za... Rano, rano, prerano za vas", samo je kratko rekao Španac.

Kada navijači mogu da očekuju kapitena? "Korak po korak, poslije devet mjeseci i teške povrede. Sada je ušao u fizičku formu i potrebno je da trenira sa kontaktom sa ekipom, da odradi situacije dva na dva, tri na tri, četiri na četiri, pet na pet. Moramo imati strpljenja s njim, a i on sam mora biti strpljiv. Dobra vijest je da je koljeno dobro, u formi je, svi medicinski rokovi su ispoštovani i mislim da bi već za dvije ili tri nedjelje mogao da odigra prve minute."

Izvor: MN PRESS

Zaustaviti Karlika Džounsa biće glavna misija Ibona Navara i košarkaša Zvezde, ali ako žele pobjedu, moraće da je zarade timskim naporom.

"Svi znaju da je Karlik važan igrač za nas i za Partizan. Ali ne samo Karlik... Potrebni su nam svi. Naši igrači igraju na dobrom nivou i jasno je da Karlik u posljednje tri utakmice nije postigao mnogo poena. To je tačno, svi timovi su se u posljednja tri meča fokusirali na nas, ali mislim da smo igrali slično kao u prethodne tri utakmice koje smo pobijedili. Promašili smo čak i neke otvorene šuteve, moramo imati samopouzdanja da pogađamo takve šuteve, a nakon toga i našu igru... Karlik je veoma važan jer je naš lider i strijelac, ali nam je potreban cijeli tim, a ne samo jedan pojedinac", zaključio je trener Partizana.