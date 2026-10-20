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"Kapiten je dobio zeleno svjetlo": KK Partizan konačno objavio dobre vijesti

"Kapiten je dobio zeleno svjetlo": KK Partizan konačno objavio dobre vijesti

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Vanja Marinković se vraća poslije teške povrede i ponovo je u punom trenažnom pogonu.

Vanja Marinković se oporavio od povrede Izvor: MN PRESS

Konačno dobre vijesti iz tabora KK Partizan. Crno-bijeli su objavili izvještaj o zdravstvenom stanju Vanja Marinkovića koji se konačno vraća u pun trenažni proces. On je doživio povredu još u januaru, potom je operisan, ali je konačno došlo vrijeme za povratak poslije dugog oporavka od skoro devet mjeseci.

Kapiten Partizana je dobio zeleno svjetlo da se priključi timskim treninzima. Nakon detaljnih pregleda u Finskoj, Marinković je od dr Lase Lempianena dobio dozvolu da se priključi timskim treninzima u punom ritmu. Kompletan proces će biti pomno praćen i kontrolisan sa ciljem da se kapiten na teren vrati u potpunosti spreman, navodi se u saopštenju crno-bijelih.

Nema kraja problemima

Vanja Marinković se vraća na teren poslije devet mjeseci, što su sjajne vijesti za Đoana Penjaroju koji dobija jako važno pojačanje u spoljnoj liniji, ali tu nije kraj mukama.

Van terena su novajlija Derek Vilis, koji se nesrećno povrijedio na debiju za crno-bijele, dok je iz konkurencije ispao i centar Tonje Džekiri. Očekuje se da se krilni centar vrati do kraja oktobra, dok se u isto vrijeme očekuje i povratak Džekirija koji mora da pauzira dvije nedjelje.

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Tagovi

KK Partizan košarka Vanja Marinković

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