Miroslav Berić: "Partizan ima što mnogi nemaju, zato može da parira Zvezdi"

Slavni as Miroslav Berić vjeruje da Partizan ima šansu protiv zahuktale Zvezde i posebno ističe jednog igrača.

Izvor: MN PRESS

Proslavljeni košarkaš Partizana Mića Berić, kaže da će se velika borba na predstojećem vječitom derbiju voditi na bekovskim pozicijama. Ono što ističe kao zanimljiv duel i važan adut crno-bijelih je to što Lamar Stivens može da parira Semiju Odželeju.

Naravno, najviše toga će zavisiti od inspiracije glavnih "violina", Krisa Džounsa i Karlika Džounsa.

"Duel dva Džounsa (Kris i Karlik) tu će biti prevaga. Tu će se voditi velika bitka na poziciji plejmejkera. Crvena zvezda ima dosta potentnih napadača, gdje će i Pajola i Vildoza i Lakić i drugi bekovi morati da jure. Ono što je dobro što Partizan ima, a što mnogi timovi protiv kojih je Zvezda igrala nemaju, to je da ima igrača sličnom Odželeju", rekao je Berić za "Nova.rs" i nastavio:

Izvor: MN PRESS

"To je Stivens, može da mu parira fizički. Odželeju odgovaraju viši od njega, ima niže težište i ne mogu da ga uguraju. Ali mislim da bi Stivens mogao biti taj na Odželeju. Biće tu i Tanasković, naravno pozicija četvorke je kritična kod Partizana. Nadam se da Stivens može ozbiljno da mu parira."

Da li je konačno došlo vrijeme?

Košarkaši Partizana se od početka sezone muče sa niskim procentima šuta sa distance, a iako im je defanziva glavni adut, moraće nečija ruka da se "zapali" u derbiju.

"Biće naravno ozbiljna borba na bekovskoj poziciji. Izuzetan napadački talenat Crvene zvezde i odbrambeni talenat Partizana, sad ćemo vidjeti šta će presuditi. U ovom derbiju će sigurno odbrana presuditi", rekao je Berić i poentirao:

"Svjesni smo da Partizan ne može da igra na veliki broj poena, mora da svede Crvenu zvezdu na najmanji broj poena ove sezone. I kroz dobru odbranu, veliku energiju i samopouzdanje da se nagradi u napadu. Mora na nekoj utakmici da uđe, da se šutira dobro, zašto to ne bi bilo protiv Crvene zvezde?"

Prvi vječiti derbi ove sezone na programu je u četvrtak od 20.45 u Beogradskoj areni, a domaćinstvo pripada crno-bijelima.

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NOVA RS