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Đoan Penjaroja: "Ja sam samo trener, imamo velike probleme"

Đoan Penjaroja: "Ja sam samo trener, imamo velike probleme"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Trener Partizana Đoan Penjaroja bio je iskren poslije pobjede protiv Bosne.

Đoan Penjaroja o stanju u Partizanu imamo velike probleme Izvor: KK Bosna Sarajevo/Youtube

Trener Partizana Đoan Penjaroja kratko je prokomentarisao utakmicu protiv Bosne i osvrnuo se na lošu zdravstvenu situaciju u timu. Crno-bijeli su slavili u Sarajevu sa 89:84, a sada ih čeka vječiti derbi sa Crvenom zvezdom u Evroligi.

Španski stručnjak je vidio dobre i loše strane na utakmici protiv Bosne, ali je zadovoljan izvojevanom pobjedom.

"Srećan sam zbog pobjede, Bosna je sjajan tim, nije lako pobediti ovde u Sarajevu. Imali smo periode dobre i loše igre, pogotovo smo loše odigrali posljednjih pet minuta. Mislim da smo zasluženo pobijedili jer smo igrali dobro u drugom periodu, dobro smo dijelili loptu, pogodilo smo važne trojke i ponavljam, srećan sam zbog pobjede jer je ovdje jako teško pobijediti", rekao je Penjaroja.

Upitan je o problemima sa povrijeđenim igračima. Iz konkurencije je ispao iskusni Tonje Džekiri, dok Lovernj i Hejs ne dominiraju pod košem.

"Da, imamo velike probleme, ali ja sam trener i radim na tome da spremim igrače za svaku utakmicu. Moramo da nastavimo da se takmičimo i da težimo da se približimo svojih 100 odsto. Danas nam je bilo dovoljno 12 igrača, jasno je da imamo ozbiljne probleme u ovom momentu, ali ovo je košarka", zaključio je Španac.

Tagovi

Đoan Penjaroja KK Partizan

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