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Evroliga dodijelila i petu franšizu? Još tri mjesta, napeto za Zvezdu i Partizan

Evroliga dodijelila i petu franšizu? Još tri mjesta, napeto za Zvezdu i Partizan

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Sve manje mjesta za Crvenu zvezdu i Partizan koji se nadaju da će postati nove franšize Evrolige.

da li ce zvezda i partizan postati fransize evrolige Izvor: Enzo Pinelli/IPA Sport / IPA / Profimedia

Evroliga bi trebalo uskoro da proglasi osam novih franšiza i kao iznenađenje se već duže vrijeme spominje Napoli. Klub sa jug Italije želi da se nađe u odabranom društvu pošto već nekoliko godina unazad bilježi vrtoglav uspon, na čelu sa vlasnikom Metom Ricetom.

Napoli je jedan od 13 klubova koji su podnijeli zahtjev da postanu nova franšiza Evrolige, a Met Riceta ubijeđen je da će čelnici najjačeg evropskog takmičenja - kao i ostale franšize - imati sluha za ono što se pravi u Maradoninom gradu.

Šta je rekao Met Riceta?

U razgovoru za "Il Matino", predsjednik Napolija Met Riceta rekao je da je podnio zahtev Evroligi uz obećanje da će uložiti oko pet miliona za renoviranje dvorane u kojoj klub igra: "Trebalo bi da budemo među preostale četiri ekipe. Podnijeli smo ponudu i spremni smo da prilagodimo PalaBarbuto pravilima Evrolige", rekao je Riceta.

"Planiramo veliki centralni semafor u obliku kocke, prostor za goste, luksuzne lože i povratak na maksimalni kapacitet od 5.500 gledalaca. Investicija bi iznosila oko pet miliona evra".

Optimista je da će ovaj plan naići na odobrenje iz Evrolige, gdje vjeruje da će biti poželjan učesnik: "Evroliga bi trebalo da nam odobri trogodišnje izuzeće prije nego što pređemo u novi objekat, za koji se nadamo da ćemo uspjeti da izgradimo u što kraćem roku", rekao je Riceta.

Ko postaje franšiza Evrolige?

Izvor: MN PRESS

Prema posljednjim informacijama, nove franšize Evrolige će postati Dubai, PAOK, Valensija i Pariz, dok su tako otvorene još ukupno četiri pozicije. Sa Napolijem tri. Upravo među njima nadamo se da ćemo vidjeti Crvenu zvezdu i Partizan, već godinama redovne učesnike najjače lige Evrope, ali nisu jedini u konkurenciji.

U trci su još pomenuti Napoli, odnosno franšizu hoće i London Lajonsi, Maksima Roma, Aris i Hapoel iz Jerusalima, što će reći da je konkurencija žestoka.

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Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

(MONDO)

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Tagovi

KK Crvena zvezda KK Partizan Evroliga

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