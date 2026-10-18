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Alimpijeviću pao mrak na oči: Izbacio igrača sa utakmice čim je vidio koliko ga ne poštuje

Alimpijeviću pao mrak na oči: Izbacio igrača sa utakmice čim je vidio koliko ga ne poštuje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Alimpijević je poslao Birsena u svlačionicu i više ga nije bilo na terenu.

Dušan Alimpijević izbacio igrača Izvor: X/Çağan Ergen

Košarkaši Bešiktaša zabilježili su jako važnu pobjedu protiv Bajerna 95:87, u šestom kolu Evrolige, a tokom treće četvrtine dogodio se jedan incident. Srpski trener Dušan Alimpijević izbacio je Metedžana Birsena iz hale i poslao ga u svlačionicu.

Birsen, koji je ovog ljeta stigao iz Fenerbahčea, proveo je na terenu manje od minuta prije nego što ga je trener Dušan Alimpijević vratio na klupu, nakon izgubljene lopte i greške u odbrani. Bio je igrač bijesan zbog odluke trenera, krenuo je u svlačionicu, a kada su ga saigrači ubijedili da se vrati, osjetio je gnijev Alimpijevića.

Kada se Birsen poslije nekoliko minuta vratio, Alimpijević ga je lično poslao u svlačionicu i nakon tog incidenta se više nije vraćao na teren.

Ovaj sukob dogodio se u trećoj četvrtini, tokom koje je Bajern napravio seriju od 19:0, ali je Bešiktaš ipak na kraju uspio da slavi. Istanbulski crno-bijeli su trenutno 11. na tabeli sa skorom 3-3 i za sada se dobro drže, s obzirom na ulogu autsajdera.

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Tagovi

Dušan Alimpijević KK Bešiktaš KK Bajern Evroliga

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