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Težak udarac za Alimpijevića i Bešiktaš: Debakl u Ankari i poraz od 25 razlike

Težak udarac za Alimpijevića i Bešiktaš: Debakl u Ankari i poraz od 25 razlike

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Bešiktaš je doživio težak poraz od Turk Telekoma rezultatom 88:63, a Dušan Alimpijević je bio nezadovoljan igrom svog tima.

Bešiktaš izgubio 25 razlike Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Bešiktaš i Dušan Alimpijević doživjeli su težak udarac u turskom prvenstvu. Crno-bijeli iz Istanbula poraženi su na gostovanju Turk Telekomu sa ubjedljivih 88:63, u utakmici trećeg kola šampionata. Domaćin je već na poluvremenu imao ogromnih 24 poena prednosti, pa je ostatak susreta protekao bez veće neizvjesnosti.

Turk Telekom, koji sa klupe predvodi Erdem Džan, odlično je otvorio meč i brzo stekao dvocifrenu prednost. Bešiktaš nije uspio da pronađe odgovor, a posebno je podbacio u drugoj četvrtini, koju je izgubio sa 27:13. U nastavku je uspio da parira rivalu, ali je razlika iz prvog poluvremena već bila prevelika.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džerik Harding sa 21 poenom, uz skok i dvije asistencije. Zapažen učinak imao je i bivši košarkaš Partizana Uroš Trifunović, koji je ubacio 14 poena, uz dvije ukradene lopte, skok i blokadu. Doguš Ozdemiroglu i Kris Benkston takođe su dodali po 14 poena.

Sa druge strane, Bešiktaš nije imao dovoljno raspoloženih igrača da izbjegne ubjedljiv poraz. Jedini košarkaš istanbulskog tima koji je bio raspoložen je bio Dejvid Dežulijus, koji je meč završio sa 16 poena, tri asistencije i jednom ukradenom loptom. A, slijedio ga je Konor Morgan sa 10.

Šta je rekao Dušan Alimpijević?

Srpski trener nije bio raspoložen za razgovor poslije ubjedljivog poraza svog tima. "Danas se nismo ni pojavili na utakmici. Čestitam Turk Telekomu na zasluženoj pobjedi".

Bešiktaš sada mora brzo da se okrene obavezama u Evropi. Ekipa Dušana Alimpijevića putuje u Sofiju, gdje će odmjeriti snage sa Hapoelom iz Tel Aviva, a već u petak očekuje je i duel sa Bajernom u okviru šestog kola Evrolige. Turk Telekom će, u međuvremenu, gostovati Veneciji u Evrokupu.

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Tagovi

KK Bešiktaš košarka Dušan Alimpijević Turska

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