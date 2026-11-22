Marko Nikolić isključen na utakmici AEK-a zbog nesporazuma sa sudijama, tvrdi da nije protestovao, već dozivao golmana.

Izvor: BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia

Fudbaleri AEK-a ostvarili su važnu pobjedu protiv Kalamate rezultatom 1:0, a junak utakmice bio je Koita, koji je postigao jedini gol i svom timu donio tri boda. Ekipa Marka Nikolića tako je uspješno završila još jedan zahtjevan meč, iako nije prikazala naročito atraktivnu igru. Zapravo, ekipa srpskog stručnjaka meč je morala da završi bez njega jer je on zaradio crveni karton i morao je da napusti teren.

Srpski trener imao je razloga za zadovoljstvo zbog rezultata i pristupa svojih igrača, ali je utakmicu završio ranije nego što je planirao. Nikolić je isključen u finišu susreta, nakon što je četvrti sudija procijenio da se žali na odluke arbitara i sugerisao glavnom sudiji da mu pokaže crveni karton.

Η αποχώρηση του Νίκολιτς από το γήπεδο μετά την αποβολη του στο Καλαμάτα - Άεκ https://t.co/yy54JHq3zt — SPORT24 (@sport24)November 21, 2026

Ipak, Nikolić tvrdi da uopšte nije protestovao zbog suđenja, već da je dozivao svog golmana Tomasa Strakošu i tražio od njega da izbaci loptu van terena. Zbog isključenja bi mogao da propusti naredni derbi protiv PAOK-a, osim ukoliko odluka ne bude poništena.

"Nisam razmijenio nijednu riječ sa sudijama"

Nikolić je na konferenciji za medije objasnio šta se dogodilo i naglasio da nije imao namjeru da se raspravlja sa arbitrima.

"Postoje situacije u kojima zaslužim isključenje, ali ovog puta nisam razmijenio nijednu riječ sa sudijama. U toj situaciji, nakon sugestije četvrtog sudije, koji je smatrao da protestujem, isključen sam, iako sam zapravo vikao na Strakošu da izbaci loptu van terena. Ne znam kako ova odluka može da bude poništena, ali ako ne bude, propustiću utakmicu protiv PAOK-a", objasnio je srpski stručnjak.

Uprkos neprijatnoj situaciji, Nikolić je pohvalio svoje igrače i istakao koliko mu znači što su došli do veoma važnog trijumfa.

"Velike čestitke igračima. Osvojili smo tri veoma važna boda. Znali smo da će utakmica biti komplikovana i zahtjevna, kako zbog terena, tako i zbog kvaliteta ekipe Kalamate. Uz to, samo tri dana kasnije očekuje nas utakmica Lige šampiona, a imali smo i nekoliko povrijeđenih igrača.

Veoma sam srećan jer su igrači tokom čitavog meča bili koncentrisani, pokazali profesionalizam, nisu imali prazne periode i nisu pravili greške. Nije to bila najatraktivnija predstava, ali smo zasluženo osvojili tri boda. Tako moramo da nastavimo, uz maksimalnu koncentraciju. Dobro započinjemo težak period koji nas očekuje do Božića, kako u Grčkoj, tako i u Evropi. Naši navijači nisu mogli da budu ovdje, što ne mogu da razumijem, jer se svi trudimo da ih privučemo na stadion", rekao je Nikolić.

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