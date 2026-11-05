Žoze Murinjo: "Nikoliću sam rekao šta ću da kažem o njemu, vidjeli ste šta nam je Jović radio"

Žoze Murinjo je poslije pobjede Real Madrida protiv AEK-a imao samo riječi hvale na račun Marka Nikolića, Luke Jovića i ekipe

Izvor: Giorgos Arapekos/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia/YouTube/AEK FC

Real Madrid je napravio veliki preokret i pobijedio AEK u Atini u Ligi šampiona (3:2). Žoze Murinjo je poslije meča imao samo reči hvale na račun grčkog tima, posebno na račun dvojice Srba - Marka Nikolića i Luke Jovića.

"Ovaj AEK je sjajna ekipa. Otežali su nam posao maksimalno. Mislim da je trener Nikolić pripremio meč veoma dobro. Njegov tim je veoma organizovan, agresivan od prvog minuta. Dobijali su duele, bili opasni u tranziciji, igrali su direktan fudbal. Posebno sa Lukom Jovićem koji je čuvao loptu, dobijao vazdušne duele, otvarao se. AEK je odigrao sjajan meč", rekao je Murinjo.

Nije se složio sa ocjenom novinara da je njegov tim odigrao loš meč.

"Ne, ne. Ne radi se o tome da smo mi igrali loše, obično je to najlakše reći poslije ovakvih mečeva i to je lako objašnjenje. Imali smo probleme, ali ne zato što smo mi igrali loše, već zato što je AEK odigrao fantastičan meč."

Rekao sam Nikoliću šta ću da vam kažem

Otkrio je Murinjo i detalje razgovora sa Markom Nikolićem poslije meča.

"Rekao sam treneru Nikoliću da ću da pričam sa novinarima i da ću da vam kažem pravu vrijednost AEK-a, igrača i trenera, jer su odigrali veoma dobar meč. Rekao sam i jednom od mojih saradnika da ako AEK bude nastavio da igra ovako, da neće izgubiti nijedan meč. Analizirali smo mnogo njihovih mečeva i mogu da kažem da je ovaj AEK, sjajan AEK", zaključio je Nikolić.