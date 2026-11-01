Nikolićev AEK izgubio poslije godinu dana: Pao u derbiju pred dolazak Reala u Atinu

AEK Marka Nikolića pretrpio je prvi poraz u prvenstvu poslije godinu dana, izgubivši od Panatinaikosa 0:2 u derbiju.

Izvor: Menelaos Myrillas / AFP / Profimedia

AEK iz Atine Marka Nikolića izgubio je od Panatinaikosa 0:2 i doživio prvi poraz u prvenstvu još od 26. oktobra prošle godine. Godinu dana i 31 utakmicu bez poraza ima za sobom prvak Grčke, a taj uspješni niz prekinut je ove nedjelje uveče. PAO je od starta pokazao inicijativu, poveo golom Andreasa Teteija već u 1. minutu i postavio konačnih 2:0 u 49. golom Antina Andina.

Ekipa Jakoba Nistrupa je pogađala početkom prvog i drugog poluvremena i postavljala ton igri. Ujedno, koristila je greške protivnika, počev od kiksa desnog beka AEK-a Lazarosa Rote prije prvog gola domaćih, do loše reakcije rezerviste AEK-a Martina Georgijeva uoči drugog gola "zelenih".

PAO je ovim trijumfom ujedno i preuzeo prvo mjesto na tabeli od Olimpijakosa i sada ima dva boda više od Pirejaca i sedam poena prednosti u odnosu na četvrtoplasirani AEK, koji ima i odigranu utakmicu manje.

AEK će sa komplikovanom situacijom u domaćem prvenstvu početi pripremu za srijedu i spektakl protiv Real Madrida u Ligi šampiona u Atini.

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