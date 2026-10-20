Marko Nikolić upozorio Mančester siti: "Odmah da kažem, mi svoj stil ne mijenjamo"

Trener Marko Nikolić ističe da AEK neće mijenjati svoj stil igre u duelu sa Mančester sitijem, već će napasti.

Izvor: EPA/VICTOR LERENA

Najbolji srpski trener Marko Nikolić večeras od 21 čas ima pred sobom jedan od najvećih izazova karijere - duel protiv Mančester sitija na "Etihadu". Nije to više tim Pepa Gvardiole, što bi bio izazov nad izazovima, ali i ekipa koju predvodi Enco Mareska izgleda vrlo dobro ove sezone i igra dopadljiv fudbal.

Od njega ne bježi ni Marko Nikolić koji je tako pred meč sa Mančester sitijem, koji je trenutno u fokusu javnosti zbog potencijalnog oduzimanja bodova, najavio da AEK neće odustati od svog stila fudbala - dakle igraće ofanzivno.

Šta je rekao Marko Nikolić?

"Uzbuđeni smo. Igramo protiv jednog od najboljih timova na svijetu", naglasio je Nikolić: "To je ekipa sa vrhunskim igračima, sjajnim trenerom i velikim kvalitetom, a igraćemo na njihovom terenu. U ovakvim utakmicama moramo da ostavimo svoj trag. Nećemo mijenjati stil, pokazaćemo sopstvenu ličnost i identitet. Ako želite da promijenite pristup i igrate defanzivno, to vam neće pomoći. Morate da pronađete način da imate posed i napadate. Naravno, to neće biti lako, ali upravo ćemo to pokušati".

Istakao je da se nada lijepoj podršci navijača AEK-a u Mančesteru i zato će se truditi da ih ne razočara, a to je ubijeđen da je isključeno.

"Igraćemo u skladu sa sopstvenim karakteristikama i nećemo mijenjati stvari kako bismo se prilagodili protivniku. Vjerujem u svoj tim i nadam se da možemo da ostvarimo dobre rezultate u ovim utakmicama. Nadam se da ćemo dokazati da možemo da budemo dostojan protivnik. Vjerujem u naše igrače. Ne znam šta će se dogoditi na utakmici, ali biću srećan ako na terenu pokažemo karakter AEK-a i budemo igrali sa veoma visokim nivoom energije", poručio je srpski trener.