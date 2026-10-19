Potpuni haos u Francuskoj: Da li se odgađaju utakmice Lige šampiona?

Mečevi u Ligi šampiona koji se igraju u Francuskoj su dovedeni u pitanje zbog policijskog časa i haosa u državi.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

U Parizu je potpuni haos, uveden je policijski čas u četiri grada zbog nasilnih protesta. Mjera je uvedena u Lilu, ali i u dijelovima glavnog grada Francuske gdje je epicentar sukoba sa policijom. Zbog toga se dovelo u pitanje i odigravanje utakmica.

U Francuskoj su na programu dvije utakmice u fudbalskoj Ligi šampiona. Prva je ujedno i derbi između PSŽ-a i Barselone koja se igra u utorak u Parizu (21h), dok je za srijedu zakazan duel Lila i Galatasaraja (18.45h).

Da li će te utakmice biti odgođene? Ministar unutrašnjih poslova Loren Nunjez se oglasio poslije hitnog sastanka koji je održan u Francuskoj i prema njegovim riječima ekstremne mjere koje su uvedene se neće odnositi na fudbalske utakmice i neće doći do prolongiranja te dvije utakmice.

Da li će se nešto promijeniti dok ne krenu mečevi, ostaje da se vidi. Za sada je plan takav da obje utakmice budu odigrane.