Uveden policijski čas u 4 grada u Francuskoj: Hitna odluka zbog nasilnih protesta (Foto)

Uveden policijski čas u četiri grada u Francuskoj zbog nasilnih protesta.

Izvor: Mohammed Badra/EPA

U četiri grada u Francuskoj uveden je policijski čas zbog nasilnih protesta koji bjesne nedjeljama unazad u ovoj državi, javlja "Skaj Njuz". Policijski čas uveden je u dijelovima Lila, Duea, Vatinija i Denea, kao i u dijelovima Pariza, prestonice Francuske, koja je epicentar sukoba sa policijom.

Zabrana kretanja maloljetnika predviđena je od 20 časova do 6 ujutru narednog dana. Policijski čas stupa na snagu od večeras.

Odluka je donijeta nakon nasilnih protesta koji su eskalirali u prethodnom periodu. Zabilježeni su brojni slučajevi pljačkanja prodavnica i marketa, kao i paljenja civilnih vozila.

U Francuskoj bjesne masovni i nasilni protesti već nedjeljama unazad, od kraja septembra i početka oktobra, zbog rastućih cijena troškova života građana i pogoršanja kvaliteta javnih usluga. Proteste su u početku organizovali studenti i učenici srednjih škola kojima su se ubrzo pridružili zaposleni u sektoru prosvjete i radnici iz javnog sektora.