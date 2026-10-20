Barselona u velikom problemu: Moraće bez dvojice važnih igrača na PSŽ

Barselona neće moći da računa na Erika Garsiju u narednih nekoliko nedjelja. U Parizu neće igrati ni Žil Kunde.

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Derbi Lige šampiona igraće PSŽ i Barselona, a tamo gosti neće moći da računaju na dvojicu važnih igrača. Erik Garsija neće moći da pomogne saigračima u narednom periodu. Biće van terena oko mjesec dana i jasno je da neće igrati ni protiv Real Madrida u domaćem šampionatu. U Francuskoj neće biti ni Žila Kundea.

"Garsija ima povredu desnog butnog mišića i period oporavka biće između tri i četiri nedjelje. Žil Kunde ima istegnuće lijevog članka i neće igrati u Parizu, a poslije dodatnih pregleda biće poznato da li će moći da igra protiv Reala", naveli su iz kluba.

Barselona gostuje Pari Sen Žermenu (utorak u 21 čas), a već 25. oktobra dočekuje Real Madrid u "El klasiku". Španski klub ima 11 pobjeda na startu sezone, devet u Primeri i dvije u Ligi šampiona.

Da li će se igrati meč u Parizu?

Zbog nasilnih protesta u Francuskoj je uveden policijski čas u četiri grada. Mjera je uvedena u Lilu, ali i u dijelovima Pariza. Zato se dovelo u pitanje odigravanje utakmica Lige šampiona između PSŽ-a i Barselone (utorak 21.00) i Lila i Galatasaraja (srijeda 18.45).

Međutim, ministar unutrašnjih poslova Loren Nunjez tvrdi da policijski čas neće uticati na odigravanje spomenute dvije utakmice.

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