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Jan Zomer zaustavio Inter, pa saopštio da se razvodi

Jan Zomer zaustavio Inter, pa saopštio da se razvodi

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Švajcarac Jan Zomer ponovo je slobodan, tačku na brak sa Alinom stavio je početkom godine.

jan zomer se rastao sa suprugom poslije 7 godina Izvor: yannsommer/Instagram/Printscreen

Švajcarski golman Jan Zomer blistao je u senzacionalnoj pobjedi Briža protiv Intera u Ligi šampiona 4:3, a samo dan kasnije objavio je razvod sa doskorašnjom suprugom Alinom Šnajder.

Iskusni čuvar mreže je bio heroj trijumfa protiv nekadašnjeg tima, imao je nekoliko sjajnih odbrana, a posebno je bila impresivna ona kada je zaustavio šut Lautara Martineza pri rezultatu 1:1.

Poslije slavlja i lude noći u Ligi šampiona, Zomer je na Instagramu objavio vijest o razvodu. Tešku odluku par je donio poslije sedam godina braka.

"Nakon sedam godina braka, Alina i ja odlučili smo da se razvedemo početkom ove godine. Tu odluku donijeli smo nakon pažljivog razmišljanja i zajedničkim dogovorom. Vrijeme koje smo proveli zajedno pamtićemo sa poštovanjem i zahvalnošću", napisao je Zomer i nastavio:

"Naše dvije ćerke zauvijek će nas povezivati. Njihova sreća i dobrobit ostaju nam najveći prioritet. Iz poštovanja prema našoj porodici molimo vas da razumijete da nećemo odgovarati na dalja pitanja o našem razvodu. Iskreno cijenimo vaše razumijevanje i molimo vas da u ovom periodu poštujete našu privatnost", poručio je.

Par se upoznao u Njemačkoj dok je Jan igrao za Borusiju Menhengladbah, vezu su započeli 2016. godine, a vjenčali se 2019.

Alina Šnajder (35) se bavi advokaturom i porijeklom je iz Kelna. Zomer i ona imaju dvije ćerke, Milu, rođenu 2019. godine i Najlu rođenu 2021. godine.

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Lamin Jamal dribling i asistencija protiv Galatasaraja
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

(MONDO)

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Jan Zomer Klub Briž Liga šampiona

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