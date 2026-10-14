Ludnica na rimskom „Olimpiku“: Preokret Reala od 3:1 do 3:4 nakon tri kornera za sedam minuta

Imao je Real Madrid minus od dva gola protiv Rome u drugom kolu Lige šampiona, ali je između 83. i 90. minuta postigao tri gola - sve nakon kornera - i napravio šokantan preokret za pobjedu.

Izvor: Marco Iacobucci/IPA Sport / IPA / Profimedia

Međutim, pobjeda Žozea Murinja protiv svog nekadašnjeg kluba bila je više sretna nego spretna s obzirom da je Roma većim dijelom utakmice bila mnogo bolja, opasnija i uigranija ekipa.

Spektakularan finiš spasio je rezultat, ali je razotkrio tri ključne slabosti Reala.

Odbrana Reala je bila u rasulu - stoperski par Ibrahima Konate i Antonio Ridiger mučio se s brzinom Romiog napada predvođenog Donijelom Malenom. Visoko postavljena zadnja linija i loša procjena distanci omogućili su Rimljanima da lako kažnjavaju pozicione greške.

U veznom redu Valverde, Čuameni i Belingem mnogo su trčali, ali nisu imali kreativnost protiv zgusnutog bloka. Realu je nedostao pravi organizator igre koji bi diktirao tempo, pa se napad prečesto oslanjao na individualne poteze.

Moguće da je problem i to što dva mjeseca od početka sezone Murinjo i dalje eksperimentiše s prvom postavom. Česte rotacije usporavaju stvaranje automatizama u igri, pa kolektiv „kraljeva“ djeluje neuigrano i neusklađeno.

Roma ima za čim da žali - pružila je vrhunsku partiju, vodila 3:1 golovima Marten de Ruma i Malena, dvostrukog strijelca dominiravši više od 80 minuta, iako je gol Kilijana Mbapea u prvom dijelu poravnao na 1:1.

A onda su „vučicu“ tri kornera u sedam minuta urnisala i koštala zasluženih bodova. Real iz Rima je zahvaljujući Karlosu Espiju, Endriku i Ridigeru poslije centaršuteva Arda Gulera odnio kompletan plijen, ali i donio mnogo upitnika za Murinja.

(MONDO)