Devet golova na meču Lige šampiona: Barkola i Liverpul napravili haos

Liverpul i LASK su postigli devet, a Fejnord i Komo pet golova.

Izvor: Severin Aichbauer / Zuma Press / Profimedia

Dva meča odigrana su od 18:45 u Ligi šampiona, a viđena je nevjerovatna goleada u Austriji. Liverpul je na gostovanju savladao LASK 6:3 (3:0).

Na startu meča dominirao je Liverpul pa je Arauho pogodio na asistenciju Cimikasa u 22. minutu. Zatim je dva minuta kasnije Bredli Barkola pogodio, a onda je dao gol i za 3:0 u 37. minutu.

Drugo poluveme počelo je golom, Frimponga za 4:0 u 51. minutu. Zatim se uključio LASK pogotkom Ljubičića u 63. minutu, da bi Bredli Barkola opet pogodio u 66. Poslednji gol za Liverpul dao je Luis Kumas u 72. minutu, a onda je Fleker dva puta pogodio za konačnih 6:3.

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Fejnord je na svom terenu savladao Komo 3:2 (1:1). Uspio je domaći tim da preokrene nakon što je Komo poveo pogotkom Dijaoa u 18. minutu. Zehisel je izjednačio u 20. Na startu drugog poluvremena Hađ Musa je pogodio za 2:1, a onda je Sančez dao autogol u 81. za pobjedu Fejnorda. Na kraju je Duvikas dao gol u nadoknadi, ali je samo smanji prednost domaćina.

(MONDO)

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